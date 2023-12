The Game Awards 2023: misterioso trailer de ‘OD’, lo nuevo del maestro Hideo Kojima junto a Jordan Peele

The Game Awards - OD

Hideo Kojima ha revelado su nuevo juego de terror exclusivo para Xbox en The Game Awards 2023, titulado OD. En lugar de presentar algo más de la secuela de Death Stranding como muchos estaban esperando, Kojima sorprendió a la audiencia con este extraño, como mínimo, anuncio. Aunque no hay información sobre la fecha de lanzamiento, se ha lanzado un primer tráiler que ha dejado a los espectadores desconcertados. Según palabras de los creadores, no se trata ni de una película, ni de un videojuego.

Anteriormente conocido por filtraciones como Overdose, el juego parece ser una experiencia única, posiblemente en forma de película interactiva al mejor estilo de las producciones de Supermassive Games. Kojima es conocido por sus sorpresas y enfoques innovadores, por lo que se espera que OD ofrezca una experiencia escalofriantemente divertida, llena de creatividad y explotando todo lo que es narrativa, tecnología y aspecto visual. El tráiler sugiere un ambiente intrigante y misterioso.

Obtén un adelanto del nuevo juego de Hideo Kojima OD en colaboración con Xbox Games Studio.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, el anuncio en The Game Awards ha generado gran expectativa. Kojima y Xbox finalmente han revelado su colaboración tan esperada, y los detalles adicionales sobre el juego podrían ser revelados en el futuro. La presentación de OD ha sido uno de los momentos destacados de The Game Awards 2023.