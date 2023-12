The Game Awards: un repaso por los candidatos a mejor juego independiente del año

Sea of Stars, de Sabotage Studio.

Este año será recordado como uno de los mejores en la industria de los videojuegos debido a la gran cantidad de títulos de alto calibre que salieron y fueron un éxito. Sin embargo, esto también pudo ocasionar que muy buenos juegos independientes pasaran un poco más desapercibidos ante el ojo de todos, simplemente por tener menos presupuesto.

Esto queda en evidencia cuando repasamos los nominados en The Game Awards y vemos que ningún juego independiente está nominado a mejor juego del año. Si bien históricamente siempre son pocos los que llegan a esta categoría, la mayoría de las veces al menos siempre hubo uno. ¿Esto significa que no hubo interesantes propuestas independientes? Para nada.

Dredge, de Black Salt Games.

Una pequeña aclaración que quiero mencionar antes de continuar es que los límites de lo que es un juego independiente cada vez está un poco más difuso y en el último tiempo se abrieron discusiones sobre si, por ejemplo, Baldur’s Gate 3 debe ser considerado un juego independiente ya que no tiene una gran distribuidora atrás o bien qué pasa cuando un juego pequeño tiene un gran estudio apoyándolo. En esta nota no vamos a adentrarnos en esta temática pero es interesante señalar que existen ciertos grises alrededor del término.

Por lo pronto, tomemos como juego independiente a proyectos más pequeños desde lo presupuestario, con grupos chicos de trabajo. Hace varios años que la verdadera innovación de géneros y ofertas más llamativas se encuentran en los indies, ya que suelen experimentar y ofrecer propuestas más revolucionarias.

Mencionar todos los títulos destacados que salieron este año sería imposible, por lo que decidimos repasar los que se encuentran nominados a mejor juego independiente en The Game Awards, ya que sirve como termómetro de la industria en general.

Cocoon, de Geometric Interactive.

Cocoon

Si sos amantes de la saga Portal, este título puede ser para vos. Se trata de un juego de puzles donde nos pondremos en la piel de un ¿insecto? que tendrá que resolver los distintos desafíos que se le presentan. Cocoon no tiene tutoriales, ni interfaz, ni tampoco brinda ningún tipo de ayuda sobre el mundo. Simplemente aparecemos y tendremos que avanzar superando obstáculos.

En los videojuegos, como en casi cualquier producto de entretenimiento audiovisual, hay ciertas normas o espacios comunes que aprendemos e incorporamos sin darnos cuenta. Si vemos una barra verde, sabemos que se trata de nuestra vida, si hay un objeto rojo delante nuestro, posiblemente explote si le disparamos. Hay millones de ejemplos de estas concepciones que se encuentran en los videojuegos y Cocoon utiliza esto con un nivel increíble de detalle.

La resolución de los puzles del juego se da mayormente por suposición de lo que tenemos que hacer: una marca en el suelo, un color que titila, una piedra que parece movible. Todos esos pequeños detalles funcionan para que en todo momento sepamos qué tenemos que hacer casi intuitivamente. De todas formas, que no se malinterprete, también nos romperemos un poco la cabeza para resolver algunas situaciones pero nunca deja de ser placentero y con un nivel altísimo de detalle.

Pocas veces vi un diseño de nivel tan bien elaborado y tan funcional y, sin lugar a dudas, es uno de los puntos más importantes de Cocoon, además de su llamativa estética. Cabe destacar que el juego fue dirigido por Jeppe Carlsen, diseñador de Limbo e Inside, otros dos grandes títulos independientes.

Dredge, de Black Salt Games.

Dredge

Mi favorito del año y una de las grandes sorpresas de 2023. La premisa es bastante simple: aceptamos un trabajo nuevo como pescador en una pequeña isla. El juego se basa en pescar y, en un primer momento, nuestro objetivo será trabajar de sol a sol para poder alimentar a la población como así también ganarnos el pan de cada día vendiendo los peces.

Poco a poco, empezamos a notar sucesos extraños tanto en nuestras expediciones como en conversaciones con la gente y lo que empezó como un simple trabajo termina en una historia mística donde terrores nos acechan. La narrativa es atrapante y el juego cuenta con varios finales para explorar.

Además de la pesca que consiste en distintos minijuegos de precisión, también tendremos que manejar nuestro inventario y utilizar recursos para mejorar nuestras herramientas como así también reparar nuestra embarcación. Lo más destacado de Dredge es su narrativa, su ambientación y un sistema de pesca y mejoras muy divertido que siempre te incentivará a volver a tirar la caña al agua.

Sea of Stars, de Sabotage Studio.

Sea of Stars

Este título es uno de los mejores RPG del año. Tal es así que también está nominado como mejor juego de rol en The Game Awards. El juego toma el clásico combate por turnos y le da una vuelta de tuerca, agregando un entretenido sistema de debilidades y de parry con el cual podremos hacer más daño, si pulsamos botones en el momento correcto como así también recibir menos, si lo pulsamos en el momento exacto que nos golpean.

La historia, a grandes rasgos, no me pareció un punto muy alto en la experiencia pero los personajes, el universo y sobre todo, el apartado visual deslumbran por donde se lo miren, convirtiéndolo en un juego bellísimo que no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones de este género.

Por otro lado, Sea of Stars no obliga a los jugadores a grindear nivel de sobremanera, algo que se agradece, y la exploración está muy bien llevada a cabo, ya que habrán secretos y equipamientos ocultos que nos serán muy útiles y nos incentivarán a conocer cada lugar de los mapas.

Dave the Diver, de Mintrocket.

Dave the Diver

Para muchos este título no debería estar nominado en la categoría de juego independiente ya que fue desarrollado por Mintrocket, un estudio que forma parte del gigante coreano Nexon. Dejando de lado la discusión, lo que sí podemos decir es que se trata de uno de los juegos más llamativos y destacados del año.

Con un estilo de animación bastante único, Dave the Diver brilla por la cantidad de contenido que ofrece y por cómo va cambiando. A grandes rasgos, somos un buzo que durante el día debe pescar sumergiéndose en las profundidades y, por las noches, abrir su restaurante de sushi y atender a todos los clientes.

Hasta aquí puede parecer una propuesta normal, pero cada día aparecen nuevas cosas para hacer, nuevas misiones, nuevos minijuegos y secretos que descubrir. Cada vez que creemos que nos familiarizamos con las mecánicas del título, algo ocurre y cambia las reglas del juego una vez más.

Otro de los puntos brillantes de Dave the Diver es su humor y lo bizarro de algunas de sus situaciones. El título está plagado de homenajes y menciones a la cultura pop que muchos celebrarán entre risas. Todo el elenco de personajes es surrealista y hasta tienen algunas cinemáticas increíbles.

Viewfinder, de Sad Owl Studios.

Viewfinder

Si hablamos de innovación en los juegos independientes, este seguramente fue el que más lo hizo este año por sus novedosas mecánicas. Viewfinder es un juego de puzles que tendremos que resolver encontrando fotografías y trasladando su imagen a la realidad. Todo lo que veamos en una foto, lo podremos calcar en el mundo.

De esta forma, si encontramos una imagen que tiene un puente, con tan solo un click podremos ponerlo en frente nuestro y utilizarlo para llegar a una ubicación que nos era inaccesible. El título juega mucho con la perspectiva y con la concepción de realidad haciendo una propuesta más que destacable e innovadora.