Entrevistamos a Luquitas Rodríguez, que será el host de nuestro evento de The Game Awards 2023

The Game Awards 2023

Este jueves 7 de diciembre a las a las 19:00 de Argentina y a las 16:00 de México celebraremos The Game Awards 2023 con Luquitas Rodríguez, conductor de Paren La Mano, como el host del evento. La transmisión, que vas a poder ver en infobae.com y en el canal de Luquitas Rodriguez en Twitch, será un evento único e irrepetible, y nos sentamos con el mismísimo Luquitas para palpitarlo.

En esta entrevista hablamos no solamente de The Game Awards 2023, sino también de varios juegos que disfruta, como Elden Ring, Grand Theft Auto y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, y a continuación te dejamos la transcripción de algunos fragmentos de la entrevista:

Joaco Frere entrevistó a Luquitas Rodríguez, quien será el host y moderador del evento que emitirá Malditos Nerds | Infobae en el marco de The Game Awards.

El significado de The Game Awards para Luquitas Rodríguez

—¿Qué significa The Game Awards para vos? Es algo que te cambia la aguja o no?

Luquitas Rodríguez: —Como toda entrega de premios de algo que me interesa, lo sigo y sigo la transmisión y demás. Más o menos estoy siempre al tanto de quién ganó el juego del año. Alguna vez hice el prode que hacían acá. Sí, lo sigo, me entretiene.

—¿Y esperás los premios? ¿Esperás los anuncios? ¿Qué es lo que más esperas de The Game Awards 2023?

Luquitas Rodríguez: —Casi siempre los anuncios. Soy más de anuncios. Me gustan los eventos de videojuegos que van pasando anuncios. Esto es lo que tiene de bueno es que es anuncios y premios, entonces es el más atractivo de ver. Pero también sigo esos eventos que se hacen para anunciar nada más, que es un tráiler atrás de otro.

Super Mario Bros. Wonder, de Nintendo.

La relación de Luquitas Rodríguez con los videojuegos

—Este es tu primer evento como host de un evento de videojuegos. ¿Es la primera vez que vas a hostear, no?

Luquitas Rodríguez: —Sí, es la primera vez que veo hostear algo de videojuegos, pero es un tópico en el que estoy desde que soy chico. Tuve distintas etapas con los videojuegos, pero de la pandemia para acá empecé a jugar mucho de nuevo y es como que estoy básicamente al día en noticias, juegos y demás.

—O sea que habías soltado los videojuegos y después volviste.

Luquitas Rodríguez: —Había soltado bastante los videojuegos pre pandemia, y en la pandemia me volví a encontrar con los videojuegos de una manera más adulta y desde ahí que hago bastante el doble comando de cine y videojuegos.

—Bueno, nos acabas de decir entonces que sos una persona que juega mucho, que te apasionan los videojuegos, ¿Te acordás ese el origen de esa pasión, ese primer momento cuando jugaste videojuegos?

Luquitas Rodríguez: —La primera vez que jugué un videojuego en mi vida. No sé si recuerdo, sí recuerdo a los cuatro años, cinco años, ir a la casa de mi mejor amigo, que sigue siendo mi mejor amigo ahora y que él estaba jugando al Rampage. Me acuerdo de jugar a eso en su casa, jugar el Mortal Kombat Trilogy en su casa. Y después él quedó como la referencia de que él siempre tenía la consola. Me acuerdo de jugar Winning Eleven por primera vez en su casa. Me acuerdo de The Sims, él tenía computadora, de ver por primera vez el Sims en su casa. Pero creo que si no la primera vez, la segunda vez que habré jugado un videojuego debe haber sido eso: el Rampage y el Tekken.

Marvel's Spider-Man 2, de Insomniac Games.

Luquitas Rodríguez comenta sobre el debate previo a The Game Awards

—Bueno, el gran evento de este jueves es a las 19:00 de Argentina en tu canal y a las 16:00 de México y vamos a poder ver no solo la entrega de premios y el minuto a minuto, como hacemos siempre todos los años acá en Malditos Nerds, sino que también vamos a ver como una especie de previa en donde vamos a debatir a modo de debate presidencial sobre los GOTY. Y vos vas a estar llevando adelante. ¿Qué esperas de eso?

Luquitas Rodríguez: —Está bueno eso. Vamos a hacer un debate, con todo lo que tiene un debate a nivel estructural sobre los juegos que están nominados al Juego del Año y en distintas categorías o temáticas van a tener que cada uno defender a ese juego que les tocó defender. Va a estar bueno, yo creo que va a estar divertido.

—Va a estar bueno. ¿Viste los debates presidenciales? ¿Sabés más o menos que te podés esperar en cuanto a las réplicas y chistes?

Luquitas Rodríguez: —Si, está bueno, me parece que es divertido mantener esa estructura de debate para algo como los videojuegos. Creo que puede salir algo divertido.

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

El 2024 de Luquitas Rodriguez

—Tengo un par de preguntas que tienen que ver sobre tu futuro, sobre lo que se viene, porque The Game Awards también va incluir juegos que se vienen. Imagino que en 2024 vas a estar jugando videojuegos porque es algo que te gusta hacer. ¿Pero cuáles son tus planes para el 2024 dentro y fuera de los videojuegos?

Luquitas Rodríguez: —Fuera de los videojuegos no hay plan. Mi único plan es que termine el año de manera correcta, ese es mi plan. Que no explote nada, que salga todo bien lo que tengo acá a fin de año y no mucho más. En los videojuegos sí tengo algún plan, seguramente. Por ejemplo, sé que en enero sale el remaster de The Last of Us Part II y lo voy a jugar. Tristemente lo voy a jugar, y se va a ver igual, seguro. Para mí se va a ver igual. Eso es lo que voy a jugar. Y después no sé qué me deparan los videojuegos el año que viene.

—¿Cómo va a ser el próximo año en Paren La Mano? ¿Habrá videojuegos en Paren La Mano el año que viene?

Luquitas Rodríguez: —Quizás puede haber. Lo que pasa es que soy realmente la única pata de Paren La Mano con la que podés tener esta charla. Los chicos no tienen la menor idea de nada.

—¿No? ¿No juegan FIFA? ¿No juegan nada? ¿GTA?

Luquitas Rodríguez: —No, no conocen GTA. No deben haber aprendido en un GTA V, que eso te dice muchísimo de una persona. Una persona que nunca jugó GTA V en su vida quiere decir que está muy lejos de los videojuegos.

Alan Wake II, de Remedy.

El presente de Luquitas Rodríguez con los videojuegos

—Che, y para terminar, ¿qué está jugando ahora?

Luquitas Rodríguez: —En este momento estoy jugando Blasphemous 2. Además jugué mucho tiempo Baldur’s Gate 3. Prendí el Counter Strike 2 un rato.

—¿Cómo te llevas con los esports?

Luquitas Rodríguez: —Soy muy malo, no tengo nivel, pero juego. Cada tanto juego al FIFA con algún amigo, me juego alguna partida de Counter Strike. Juego, conozco, tengo ahí mis horas de eso, pero no me gusta tanto el online multijugador. Termino una sesión de videojuego multijugador online y siento que perdí el tiempo, y es algo que me molesta.