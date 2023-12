Los mejores anime de romance del 2023

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You, de Bibury Animation.

Se termina el 2023, y a la hora de hacer balances, hay que decir que este año el mundo del anime tuvo muchísimo contenido de calidad, ofreciendo un poco para todos los gustos. Sin embargo, el mundo del romance se destacó por presentar varias historias diferentes que nos enamoraron tanto como a los personajes que muestran. Desde secuelas hasta ideas muy originales, el romance tuvo un gran año. Por eso, decidimos traerte una lista con los mejores anime de romance de este 2023.

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You

Tomo-chan Is a Girl!

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

I’m in Love with the Villainess

The Dangers in My Heart

Skip and Loafer

Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack

Insomniacs After School

Horimiya: The Missing Pieces

Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You

En el anime hay un subgénero de historias románticas que ya se volvió un clásico: el harem. Estas historias donde el protagonista amasa un ejército de pretendientes ya pasó por todos los lugares posibles: varios chicos atrás de una chica, varias chicas atrás de un chico, y cualquier combinación que se encuentre en el medio.

¿Cómo se innova entonces? Llevando la premisa hasta su extremo más caótico, con The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You. En esta historia, nuestro protagonista tiene asignadas 100 almas gemelas y se ve obligado a establecer un noviazgo con todas ellas para evitar que mueran trágicamente. Con un elenco de personajes que crece cada vez más, este anime es una de las comedias románticas más graciosas del año, y que incluso se da lugar a explorar la idea de la poligamia con una sinceridad que sorprende.

Tomo-chan Is a Girl!, de Lay-duce.

Tomo-chan Is a Girl!

Si hay algo que los anime saben exprimir son los tropos clásicos del medio. Es mucho más fácil concebir una historia apoyándose en ideas que ya están establecidas en el colectivo popular y así desarrollarlas de maneras diferentes. Tal es el caso de “la chica que la ven como un chico”, ese tropo en el que el protagonista masculino nunca suele ver a la protagonista femenina como un interés romántico.

Tomo-chan is a Girl! presenta justamente esa premisa. Jun y Tomo son amigos de la infancia, pero Jun no puede verla como otra cosa que “una más de los chicos”, mientras que Tomo está perdidamente enamorada de su amigo. Con una historia que a muchos puede recordarles a circunstancias personales, este anime le añade una pizca de comedia a la situación para que los que sigamos el armado de esta relación nos divirtamos en el camino.

My Love Story with Yamada-kun at Lv999, de Madhouse.

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

El anime y los videojuegos suelen llevarse bastante de la mano. No solo en cuanto a adaptaciones, sino que también se suelen usar como herramientas narrativas entre sí. ¿Cuántos juegos hay con personajes que miran anime? ¿Y cuántos anime hay con personajes que juegan videojuegos? Lo que no es tan común son historias románticas protagonizadas por este tipo de personajes, pero ahí es donde My Love Story with Yamada-kun at Lv999 se destaca.

La protagonista, Akane, se separa de su novio con el cual jugaba un MMO y decide asistir a un evento offline del juego. Ahí conoce a Yamada, un chico de secundario que forma parte del mismo gremio que Akane en el juego, y es en ese momento en el que comienza una historia de amor en la que Yamada aprende a salir de su caparazón emocional y expresar sus sentimientos. Quizás algunos tengan inconvenientes con la diferencia de edad entre los protagonistas, pero la historia es lo suficientemente dulce como para agradar a todo el mundo.

I’m in Love with the Villainess, de Platinum Vision.

I’m in Love with the Villainess

El otro enfoque que los anime suelen darle a los videojuegos, es el de personajes atrapados en el mundo de un juego. Hay montones de anime de este tipo, ya sean dramas, de acción, comedias, y todo lo que se imaginen. Por supuesto que el romance también dice presente en este subgénero, y I’m in Love with the Villainess tiene una vuelta de tuerca interesante, que incluso le permite abordar temáticas LGBT.

Rae Taylor, la protagonista, reencarna en el mundo de un dating sim que le encantaba en el mundo real. Sin embargo, el interés de Rae no son los hombres que forman parte del elenco, sino la villana Claire. Rae hará todo por conquistar su amor mientras que Claire, como buena villana, se dedica a maltratarla, al menos en un principio. La historia de cómo estos personajes aprenden a acercarse emocionalmente, especialmente considerando que Rae no esconde su homosexualidad, es una de las historias más interesantes de este año.

The Dangers in My Heart, de Shin-Ei Animation.

The Dangers in My Heart

Las historias de personajes socialmente ineptos son un clásico en el anime, a tal punto que existe un término para definir a un tipo específico de estos personajes: chuunibyou. Esto se refiere a un personaje que pasa la mayor parte de su tiempo fantaseando, ya sea con poderes sobrenaturales o con situaciones de superioridad. Por supuesto que este tipo de personajes también tienen lugar en el mundo del romance.

El protagonista de The Dangers in My Heart, Kyotaro, suele fantasear que asesina a sus compañeros mientras pasa sus días leyendo libros, pero cuando conoce a Anna, una chica muy popular, comienza a desarrollar sentimientos por ella. Anna, por su parte, también tiene sus problemas de ansiedad y sentimientos de culpa escondidos. Si bien a simple vista puede parecer una historia oscura y hasta deprimente, ver como estos dos personajes se encuentran el uno al otro es una de las experiencias más placenteras del año.

Skip and Loafer, de P.A. Works.

Skip and Loafer

No todas las historias románticas tienen que ser explícitamente sobre romance. El amor platónico existe, y es algo que no se suele ver explorado en el mundo del anime. Para que estas historias funcionen bien, los personajes involucrados deben ser capaces de cargar la historia en sus espaldas, como para que incluso sabiendo que aunque tal vez nunca pueda confirmarse un romance, uno igualmente disfrute verlos en pantalla.

Skip and Loafer cumple esto con creces. La protagonista, Mitsumi, se muda de su prefectura rural a Tokyo y en el camino a su primer día de clases conoce a Sosuke Shima. Las personalidades de ambos se complementan a la perfección: Mitsumi es una batería infinita de energía positiva, mientras que Sosuke aparenta ser emocionalmente fuerte pero por dentro lidia constantemente con problemas de autoestima. Intercalando dosis de muy buena comedia, Skip and Loafer no solo es una gran historia romántica, sino uno de los mejores anime del año.

Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack, de OLM.

Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack

Aunque cueste creerlo, la idea de los fetiches también tiene su lugar en el mundo del anime. Sobre gustos no hay nada escrito, y existen muchos personajes en este medio que poseen tendencias masoquistas. Así es como surgió una especie de subgénero dentro del anime romántico, en el que uno de los personajes básicamente maltrata a otro, el cual lo disfruta.

Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro es uno de los mangas más populares de este curioso género, y en el 2021 recibió una adaptación al anime que demostró por qué: Nagatoro es una experta en maltratar a su senpai, pero siempre dentro de los límites tácitamente establecidos. Esta segunda temporada ahonda todavía más en la curiosa relación entre estos dos personajes, que se enfoca en tratar de formar un vínculo real entre estos dos enamorados que no son capaces de admitir sus sentimientos.

Insomniacs After School, de LIDENFILMS.

Insomniacs After School

Las razones por las que dos personajes pueden conectar en una historia romántica suelen ser de lo más variadas. Como la vida misma, uno nunca sabe con quién se puede encontrar, ni mucho menos con quién puede compartir intereses o necesidades. Por eso cuando un anime presenta una idea tan curiosa como esta, es inevitable que llame la atención.

Isaki y Ganta, los protagonistas de esta historia, tienen algo en común: ambos tienen problemas para dormir. La solución a la que llegaron, de manera independiente, fue utilizar el observatorio del colegio para dormir un poco, lo que termina sirviendo como punto de conexión entre ambos. Así es como Insomniacs After School explora dos personajes que, por las vueltas de la vida, encuentran en el otro un refugio para compartir la felicidad de sus éxitos y las tristezas de sus problemas.

Horimiya: The Missing Pieces, de CloverWorks.

Horimiya: The Missing Pieces

Adaptar un manga es una tarea complicada. No solamente es cuestión de animar algo que previamente era estático, sino que es importante elegir qué se anima y qué no. No toda la historia que presenta un manga suele terminar adaptándose a un anime, y la gran mayoría de las veces muchas cosas quedan en el tintero. Es muy raro que un anime decida volver atrás para animar lo que quedó afuera, pero sorprendentemente esto es lo que sucedió con Horimiya.

En el 2021 se estrenó la adaptación de este manga que cuenta la historia de Hori y Miyamura, dos estudiantes de secundario que terminan formando una pareja. Aquel anime, entendiblemente, puso el énfasis en la pareja principal y decidió no adaptar varias historias de personajes secundarios. Horimiya: The Missing Pieces se propone resolver esto, poniendo el foco en arcos narrativos que quedaron solamente en el manga y en pequeñas historias con parejas que en el anime principal quizás no tuvieron tanto foco. Es sin dudas un infaltable para los fans de Horimiya.

Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me, de ENGI.

Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me

Algo que no suele tratarse en el anime, o al menos no en la gran mayoría de las historias románticas, es la idea de consumar relaciones sexuales. Dadas las diferencias de la cultura japonesa, los protagonistas de estas historias rara vez se ven en pantalla demostrando afecto físico en público, puesto que este tipo de cosas suele ser visto con malos ojos en ese país. Sin embargo, cada tanto aparece alguna historia que decide abordar estos temas, y cuando lo hace con el ángulo que utiliza Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me, es más interesante todavía.

Runa Shirakawa es la chica más popular del colegio, y corren rumores de que estuvo con muchos chicos. Cuando Ryuto Kashima pierde una apuesta y debe confesar su amor por Runa, ella acepta salir con él. Es ahí donde Ryuto se da cuenta que Runa simplemente fue usada por sus anteriores parejas, y mientras ambos lentamente empiezan a conocerse, van construyendo una de las relaciones más sanas que se haya visto en el género. Incluso con giros dramáticos, como intereses románticos anteriores que buscan obstaculizar la pareja, esta historia nunca se desvía de esa idea de una relación saludable.