Christopher Nolan considera que ‘Watchmen’ de Zack Snyder estuvo adelantada a su tiempo

Captura del tráiler oficial de Watchmen

En 2009, Zack Snyder (Batman vs Superman: El origen de la justicia), irrumpió en el mundo cinematográfico con Watchmen: Los Vigilantes (Watchmen - 2009), una adaptación de la icónica novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Desde entonces, la película ha sido un tema recurrente en debates contemporáneos entre los fanáticos. Mientras algunos elogian su fidelidad al cómic, otros cuestionan si realmente captura la esencia original.

Christopher Nolan, reconocido por su trilogía de Batman, profundizó en el universo de los superhéroes con elogios hacia Watchmen: Los Vigilantes. En un correo electrónico enviado a The Hollywood Reporter, expresó: “Siempre he sostenido que Watchmen estaba adelantado a su tiempo. La idea de un equipo de superhéroes, que tan brillantemente subvierte, aún no existía en las películas hasta ese momento. Habría sido fascinante verlo lanzado después de Avengers”.

La relación entre Zack Snyder y Christopher Nolan trasciende a estos dichos, consolidándose como amigos cercanos y colegas. Snyder considera a Nolan su único amigo director, compartiendo que se mantienen al tanto por teléfono mensualmente. Nolan proyectó su última obra, Oppenheimer, para un selecto grupo de cineastas, incluyendo a Snyder, y los renombrados Paul Thomas Anderson (Petróleo sangriento), Todd Phillips (Guasón) y Denis Villeneuve (Duna).

Mientras Nolan disfruta del éxito continuo de Oppenheimer, Snyder ya tiene la mira puesta en su próximo proyecto titulado Rebel Moon. Este largometraje, programado para estrenarse el 22 de diciembre del 2023 en Netflix, marca la próxima etapa en la carrera de Snyder, consolidando su posición como un creador influyente en el universo cinematográfico.