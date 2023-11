The Last of Us: la temporada 2 podría incluir contenido eliminado del segundo videojuego

En "The Last Of Us", Pedro Pascal y Bella Ramsey dieron vida a los personajes de Joel y Ellie.

La serie de HBO, The Last of Us, es uno de los casos de éxito en materia de adaptaciones de videojuegos. Desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckman, la producción que llevó a la pantalla la historia de Naughty Dog no solo batió récords de audiencia, sino que se ganó los elogios de varias figuras de la industria, asegurándose una segunda temporada que iniciará su rodaje a comienzos del 2024.

La próxima tanda de episodios seguirá gran parte del arco del segundo videojuego y contará con el regreso de Pedro Pascal y Bella Ramsey, como Joel y Ellie, respectivamente. Pero además, este nuevo capítulo de la historia irá más allá al incluir material eliminado de The Last of Us II. En declaraciones con Entertaiment Weekly, el creador del juego, Neil Druckmann, reveló que varios niveles perdidos que fueron recortados en la versión original de PS4 podrían llegar a la serie de HBO.

“Como adelanto, diré que hay al menos un elemento de un nivel recortado que está planeado para la serie”, dijo Druckmann. “Lo digo con la advertencia de que aún no hemos empezado a rodar la segunda temporada y todas las cosas están sujetas a cambios en función de lo que, en última instancia, creemos que será mejor para la serie”, agregó.

La primera temporada de "The Last of Us" incorporó contenido de Left Behind.

Cabe recordar que la primera temporada de The Last of Us se tomó algunas libertades creativas con el material original, ampliando ciertos elementos del primer juego (como es el caso del arco de Bill y Frank) e incluyendo partes del contenido de Left Behind. De esta manera, no es raro que en la nueva temporada se busque un tratamiento similar.

Teniendo en cuenta que The Last of Us iniciará el rodaje de los próximos episodios a inicios del año próximo, la ventana de estreno esta pactada para 2025.