Deadpool 3: Ryan Reynolds abordó los rumores relacionados con la participación de Taylor Swift

"Deadpool" (20th Century Fox)

Hay varias razones por las que Deadpool 3 se posiciona como uno de los estrenos más esperados del 2024. La película no solo se tratará de la tercera colaboración del director Shawn Levy y Ryan Reynolds luego Free Guy: Perdiendo el control (Free Guy, 2021) y El proyecto Adam (Adam Project, 2022) sino que al parecer contará con un reparto plagado de talentos.

Tiempo atrás se confirmó que tanto Hugh Jackman como Jennifer Garner, repetirían sus roles como Wolverine y Elektra, entre otras figuras ya conocidas de la era Fox como Famke Jensen, la Jean Grey de la primera trilogía de X-Men. Pero como ya ocurrió con Doctor Strange en el Multiverso de la locura (2022), los rumores por parte de los insiders de la industria se han animado a ir más allá. Incluso adelantando una posible participación de la cantante Taylor Swift .

Ahora que las huelgas de Hollywood han llegado a su fin, el Vancouver Sun le preguntó a Ryan Reynolds -que no solo es protagonista sino productor de la cinta- sobre cuánto había de cierto sobre ese trascendido. Respondiendo entre risas, el actor dijo al medio: “Sí, he oído eso. Me encanta. Creo que es una señal de lo ansiosa que está la gente por conocer qué hay detrás de la cortina. Todos y cada uno de estos secretos y spoilers se revelarán el 26 de julio”.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman anunciaron su segunda colaboración para Deadpool 3 en 2022

Aunque ni el actor ni Marvel Studios confirmaron si Taylor Swift aparecerá en Deadpool 3, los rumores parecen tener su origen en el hecho de que la intérprete es amiga personal del actor principal y de su esposa, Blake Lively. Estos se avivaron meses atrás cuando la ganadora del Grammy asistió a un partido de la NFL con Reynolds y su pareja, pero también junto al director de la película, e incluso, Hugh Jackman.

A su vez, en una entrevista anterior con Josh Horowitz en el podcast The Happy Sad Confused, Shawn Levy ofreció su opinión respecto al presunto cameo: “Seguro que se escapa de los labios de las redes sociales todos los días, y eso es todo lo que voy a decir”, sonrió Levy. “Me parece una gran idea”, completó.

Con Swift o no, Deadpool 3 ya confirmó el regreso de Morena Baccarin, Brianna Hildebrand y Karan Soni, además de las incorporaciones de Matthew Macfadyen (Succession) y Emma Corrin (The Crown). Estos dos últimos, en papeles aún no revelados.

La película, que se encuentra en instancias de rodaje, tiene previsto estrenarse a mediados del año próximo.