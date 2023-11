Volver al Futuro: entrevistamos a Harry Waters Jr. y Donald Fullilove

Volver al Futuro (Shutterstock)

Este fin de semana tendrá lugar el Festival del Futuro, una celebración de las películas de la serie Volver al Futuro. En esta edición, el evento contará con dos invitados de lujo: Harry Waters Jr., quien interpreta al icónico Marvin Berry, y Donald Fullilove, que le da vida al alcalde Goldie Wilson. Tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con los dos actores para recordar un poco la tan amada película, y de paso poner a prueba su conocimiento sobre Argentina.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, y a continuación te dejamos algunos fragmentos de la entrevista:

Ana Manson entrevista a Harry Waters Jr. y Donald Fullilove, que se encuentran en Argentina para ser partes del Festival del Futuro.

Harry Waters, Jr. habla sobre su experiencia en Buenos Aires y el Festival del Futuro:

—Lo es, pero suena muy bien. Sí. Y ya has estado aquí tres veces.

Harry Waters, Jr.: —Es la cuarta vez que estoy aquí. Es uno de los mejores lugares que hay para ver, que pueda visitar. Estoy muy emocionado.

—Así que este es como si ya fuera su segundo país.

Harry Waters, Jr.: —Ya es como mi tercera casa porque. Porque yo vivo en Minneapolis. Tengo un lugar en South Beach y luego podemos venir a Buenos Aires. Bien, entonces como moverse hacia abajo por el hemisferio.

—Hermoso. ¿Y qué es lo que más te gusta de la gente?

Harry Waters, Jr.: —Quiero decir, realmente lo he pasado bien. De verdad. Bueno, no solo la gente en este espacio, pero las personas más amigables con las que trabajé y con las que pasé el rato y las personas que nos trajeron aquí también están conectadas. Me gustan maravillosamente las personas que forman parte de este mundo.

—Bien. Están organizando el Festival del Futuro.

Harry Waters, Jr.: —El tercero y todos deberían venir. Si no has oído hablar de ello, esta será la última oportunidad.

Donald Fullilove: —Festival del Futuro.

Harry Waters, Jr.: —Pasará a la historia y podrás estar allí, las entradas y todo lo demás todavía están disponibles.

Donald Fullilove: —Con Marvin Berry y el alcalde.

—Van a actuar. Los llamarán directamente al escenario.

Donald Fullilove: —No te voy a decir nada.

Harry Waters, Jr.: —Tienes que venir y ver.

—Estaré allí. Y esta es la última oportunidad de ver a Marvin Berry en vivo en Argentina.

Harry Waters, Jr.: —Bueno, al menos en este momento en el marco del Festival Del Futuro. Y habrá más oportunidades porque la gente nos volverá a llamar, pero se tratará de la comunidad a la que en realidad honramos y celebramos, lo cual creo que es la razón por la que el evento funciona tan bien. Porque es una gran alegría sentir tanto amor de la gente de aquí.

Harry Waters, Jr. y Donald Fullilove hablan sobre comida argentina:

—¿Y qué es lo que más de Buenos Aires? ¿Qué has tenido la oportunidad de probar?

Donald Fullilove: —Bueno, yo estuve aquí en 2012 por primera vez y me quedé impresionado por toda la buena comida. Quiero decir.

—Sabía que ibas a decir eso.

Donald Fullilove: —Como dice Harry, la gente es genial. Todo el mundo, son muy cariñosos y acogedores, ¿sabes? Sí, quiero decir, puede que no lo sean con todo el mundo, pero al menos cada vez que he venido aquí, han sido maravillosos.

—Son los Nerds, los Malditos Nerds.

Harry Waters, Jr.: —Nosotros los amamos.

—Gente muy acogedora. Sí. Entonces, ¿qué probaste? ¿Probaste dulce de leche? ¿Asado?

Donald Fullilove: —Hoy no he probado nada.

Harry Waters, Jr.: —Está bien, tengo que detenerte. Estuve aquí en agosto. Lo siento. Mi amigo Matías lo sabrá. ¿Era dulce de leche?. Ay dios mío.

Donald Fullilove: —Dulce de leche, es como un jarabe.

Harry Waters, Jr.: —Es como, oh, tomas una cuchara y comes. Es tan jodidamente bueno.

—Así se come.

Harry Waters, Jr.: —No sabía que algo así podía existir. Sí, y no soy muy aficionado a los postres, pero esto. Tienen que darme un tazón para poder comerlo. Así que sí.

—Esa es la reacción que estaba buscando. Sí.

Harry Waters, Jr.: —Lo siento. Bueno. Continúa.

—Así es como se reacciona al dulce de leche, así que tendrás que probarlo.

Harry Waters, Jr.: —Lo encontrarás.

—Sí. Y no querrás volver a tu país.

Harry Waters, Jr. y Donald Fullilove cuentan anécdotas sobre cómo fue reencontrarse con Volver al Futuro:

Donald Fullilove: —Bueno, está bien, déjame decirlo. Sí. Déjame decirte algo. Profesionalmente nos entrelazamos en los años ochenta y principios de los noventa en audiciones y diferentes programas de televisión. Realmente nunca fuimos compadres. ¿Lo dije bien?

—Sí, compadres o colegas.

Donald Fullilove: —Colegas, me gusta esa. Así que en 2009 descubrí que Volver al Futuro era como un éxito de culto que a todos les encantó.

—2009.

Donald Fullilove: —2009. No tenía idea.

—Estuviste 20 años sin saber eso.

Donald Fullilove: —No tenía ni idea. Un día estaba aburrido y entré en Google y era la reunión de Volver al futuro 2009 y estaban Michael Fox, Chris, Lea y algunas personas más. Y dije: Bueno, espera un minuto. Yo estuve en Volver al futuro. ¿Cómo es que no estoy en la reunión? Fue en ese momento que comencé a investigar de qué se trataba. Y cuando descubrí lo popular que era, llamé a Harry y le dije: Hombre, no creerías lo que pasó.

Harry Waters, Jr.: —Y he estado viviendo en Minnesota porque vivo y enseño. Acabo de jubilarme de la enseñanza en McAllister College. Así que dejé Los Ángeles. Había dejado el negocio, ya sabes, la industria. Pero yo seguía siendo artista y profesor. Entonces, la idea de que alguien en todo el mundo se preocupara por lo que hice en 1985 fue como: ¿En serio?

—Así que no tenías ni idea al respecto.

Donald Fullilove: —Déjame actuarte la escena. “Hola, es tu primo, hombre, necesitan verte.”

Harry Waters, Jr.: —Fue increíble venir. Y la primera vez fue en la iglesia. En 2010, y fue como, ¿Qué está haciendo toda esta gente aquí? No sabía que había que tener fotos para firmar. En serio, no estaba en mi agenda hacer ese tipo de trabajo, pero también ver lo feliz que estaba la gente. Sí, eso es lo que siempre me ha alegrado mucho, es que hace feliz a la gente.

—Sí, esta película lo hace. Y es muy reconfortante. La hemos visto un millón de veces.

Harry Waters, Jr.: —Pero estar fuera de sintonía me dio la oportunidad de disfrutarlo un poco fresco, porque era como si no tuviera que decir, “Oh, estoy aquí, necesitan tratarme bien”. ¿A la gente le gusta que haya cantado esa canción? Sí. Gracias, Alan Silvestri. Tengo un disco de oro.