REVIEW | Monarch: el legado de los monstruos - Episodios 1 y 2 - Pesadillas gigantes en pantalla chica

Monarch: el legado de los monstruos | Imágenes cortesía de Apple TV+ Press

Después de la batalla entre Godzilla y los MUTO (acrónimo de Organismo Terrestre Masivo No Identificado, en sus siglas en inglés) que arrasaron San Francisco, dos personas, siguiendo los pasos de un padre con muchos secretos, descubren la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas los llevan al mundo de los monstruos y al oficial del ejército Lee Shaw, una persona de interés para la empresa, que tienen en prisión domiciliaria. La historia, que abarca tres generaciones, revela secretos y nueva información sobre este universo.

Es un monstruo grande y pisa fuerte

Es una de las grandes franquicias de la actualidad, ofreciendo productos divertidos y bien realizados que sorprenden en todos los ámbitos. Lo que está llevando a cabo la casa matriz Legendary Pictures con su monsterverse es una isla entre tanto proyecto mal realizado.

Con su buque insignia de Godzilla (en coproducción con Toho Co., Ltd.) han logrado pergeñar una saga que acumula al día de hoy cuatro películas y dos series televisivas. Y no parece detenerse.

Todo arrancó con Godzilla (2014), dirigida por Gareth Edwards; continuó con Kong: la Isla Calavera (Kong: Skull Island, 2017), dirigida por Jordan Vogt-Roberts; Godzilla 2: el rey de los monstruos (Godzilla: King of the Monsters, 2019), dirigida por Michael Dougherty y Godzilla vs. Kong (2021), dirigida por Adam Wingard. Todas realizadas con miradas diferentes, pero que se sienten como parte del mismo esquema. En Netflix se estrenó Isla Calavera (Skull Island, 2023), una serie animada que conecta con lo que estamos viendo y finalmente Monarch: el legado de los monstruos (Monarch: Legacy of Monsters), la serie que nos reúne en este día.

Atar cabos

Una de las razones por las que el Universo Cinematográfico de Marvel funcionó tan bien en sus primeros diez años fue porque buscaba unir todos los hilos principales para que dé una sensación de que todo forma parte de un esquema mayor. Cuando comenzó a crear historias desde cero, se terminó convirtiendo en un corset que limita en lugar de darle apertura. Con ese aprendizaje entre las manos, Legendary decidió cocinar todo a fuego lento, armando una red de contención que arranca en los setenta y termina en nuestra época. Esta amplitud permite jugar con el paso del tiempo y es algo que esta serie sabe aprovechar.

La historia se celebra en diferentes momentos de la historia, de manera bastante arbitraria y algo caótica. A veces, hasta se siente un chiste: primero 2013, después 2015, después 1973, después 1956 pero luego dos años antes… es como una brújula que perdió el norte y hace que vayamos de aquí para allá todo el tiempo.

Conecta directamente con lo sucedido en la primera del primate gigante, la serie empieza con John Goodman como William “Bill” Randa siendo atacado en la isla por dos monstruos gigantes y tirando al mar documentos sensibles sobre las investigaciones. En el 2015, vemos a Anna Sawai como Cate Randa, que descubre que su padre tenía una doble vida y le aparece un hermanastro (Kentaro Randa) interpretado por Ren Watabe, ambos y su padre son de nacionalidad oriental. ¿El apellido suena? Pues claro, su padre no es otro que el hijo del personaje de John Goodman.

El lado oscuro de Monarch

La serie tiene momentos con monstruos y son espectaculares para una serie de televisión, un scope cinematográfico. Pero lo importante es posicionar a la corporación como un gris en tiempos conflictivos. La información que Monarch esconde parece ser demasiado importante para que corra libremente.

Entonces, aunque el género sigue siendo de kaijus (el nombre con el que se conocen estos bichos gigantes en Japón), se asemeja más a un thriller donde todo se va cociendo a fuego lento. En ese ida y vuelta conocemos a la pareja de Bill Randa y sobre todo a Lee Shaw, que en un acierto de producción es interpretado en el pasado por Wyatt Russell y en el presente por Kurt Russell, su padre.

Lee va a poner el valor conspiranoico y el expertise en términos de defensa. Ya que conoció a Bill y su mujer en el pasado, y parece haber tenido relación con el hijo de ellos y padre de los hermanastros, Hiroshi Randa (interpretado por Takehiro Hira).

El valor de producción hace la diferencia

Cada elemento de la serie está bien realizado. Claro que se nota que los efectos no son de nivel cinematográfico, no obstante son cuidados y se disfrutan en el televisor. Y allí reside el diferencial de esta serie distribuida por Apple TV+, porque además de ofrecer una historia interesante (aunque algo confusa con sus idas y vueltas temporales) permite hacer sentir que estamos ante un mundo cambiado a partir del descubrimiento de los monstruos. Es muy representativa la situación de emergencia en Japón, que nos hace sentir que se trata de algo real.

Monarch: el legado de los monstruos, con sus primeros dos episodios, dio una muestra de hacia dónde apunta este universo, dejando el listón alto para disfrutar el año que viene Godzilla x Kong: The New Empire (aún sin título en español disponible). Cine de alta calidad en pantalla chica. Ahora el MCU debería tomar nota de esto.