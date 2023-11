Please Don’t Feed the Children: Giancarlo Esposito se une al thriller dirigido por la hija de Steven Spielberg

Giancarlo Esposito as Gustavo "Gus" Fring - Better Call Saul _ Season 3, Gallery - Photo Credit: Robert Trachtenberg/AMC/Sony Pictures Television

Luego de participar en Licorice Pizza (2021) en un rol menor y de trabajar en diversos proyectos en la industria audiovisual, Destry Allyn Spielberg, la hija Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, está lista para el siguiente paso en su carrera. Please Don’t Feed the Children (Por favor, no alimenten a los niños) supondrá su debut como directora y contará con Giancarlo Espósito (The Mandalorian, Breaking Bad) como una de sus figuras.

Esposito que también fue convocado para la película de Ti West, Maxxxine, se une a los ya anunciados Michelle Dockery (Downton Abbey), Joshuah Melnick (Tesla), Zoe Colletti (Historias de miedo para contar en la oscuridad) y Regan Aliyah (Ironheart).

La cineasta de 26 años reconoció que estar al frente de este proyecto es un sueño hecho realidad: “Esta película es mucho más que una película de terror. Me entusiasma el género como nuestro increíble reparto y equipo”. A su vez, Destry expresó que es un “honor trabajar con un artista tan respetado y con tanto talento” como Esposito.

De acuerdo a los informes, Don’t Feed the Children pretende ser una “película de terror elevado” a partir de un guion de Paul Bertino. Su historia se ambienta en un mundo apocalíptico, en el que un brote viral acabó con gran parte de la población adulta. En este escenario desolador, un grupo de huérfanos se dirige al sur en busca de una nueva vida, sólo para encontrarse con una mujer que alberga un peligroso secreto.

Destry Allyn Spielberg dirigió previamente dos cortometrajes, entre ellos Rosie, de 2019, y Let Me Go the Right Way, de 2022. También colaboró con Steven Spielberg como productora y realizando tareas de atrezzo, además de actuar en la miniserie de HBO, I Know This Much Is True.