Supergirl: Woman of Tomorrow de DC Studios encuentra a su guionista

Warner Bros. planea una película centrada en Supergirl

Las noticias siguen surgiendo tras la conclusión de las huelgas de escritores y actores, y esta vez, el foco está en el anuncio de la guionista de Supergirl: Woman of Tomorrow. Este proyecto, parte del nuevo cronograma de películas para las historias de DC bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran, promete explorar a fondo la historia de la prima kryptoniana de Superman.

Ana Nogueira, actriz de The Vampire Diaries y dramaturga, será la encargada de narrar la historia. Este no es su primer encuentro con el universo de DC; de hecho, fue contratada en 2022 para escribir una película de Supergirl cuando Warner Bros. estaba considerando el proyecto como un spin-off de The Flash. Sin embargo, las circunstancias cambiaron cuando Gunn y Safran asumieron el control de la reorganización de DC.

James Gunn es el encargado de revivir DC studios

Gunn expresó su cálida bienvenida a Nogueira a través de las redes sociales: “Una cordial bienvenida pública a Ana Nogueira a la familia de DC Studios. Ana es una escritora increíble cuya adaptación al guión de Woman of Tomorrow va más allá de lo que esperaba. Estamos entusiasmados de seguir adelante con esta versión única de Supergirl en esta hermosa historia”.

Aunque aún quedan numerosos anuncios pendientes sobre el proyecto, como la elección del director, se sabe que Gunn ya está comprometido con otro largometraje: escribir y dirigir Superman: Legacy, con David Corenswet (The Politician) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) como protagonistas, programado para su lanzamiento el 11 de julio de 2025.