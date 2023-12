Los mejores videojuegos que son secuelas o continuaciones en 2023

De 'Star Wars Jedi: Survivor' hasta 'Assassin’s Creed Mirage', Joaco Frere te cuenta cuáles fueron los títulos elegidos como mejores secuelas en este 2023 que ya está terminando.

Se acerca el final del año, y este 2023 fue excelente para el mundo de los videojuegos. En particular, este año nos trajo muchas más secuelas y continuaciones que años anteriores, y varias de ellas son de altísima calidad.

Por eso, y para ir comenzando con un balance del año, decidimos traerte una lista con las mejores continuaciones de grandes videojuegos de este 2023 que dentro de poco se nos va.

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Baldur’s Gate 3

Blasphemous 2

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Alan Wake II

Assassin’s Creed Mirage

Star Wars Jedi: Survivor, de Respawn Entertainment.

Star Wars Jedi: Survivor

Luego de idas, vueltas, complicaciones, cancelaciones y otros pormenores, Respawn toma las riendas de la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order para meterse de lleno en lo que se podría decir que es una de las mejores aventuras del año. Star Wars Jedi: Survivor no solo es un gran título por su gameplay, su narrativa y sus mecánicas de juego, sino que, como experiencia, nos hace sentir que somos realmente parte del universo de Star Wars, con todo lo que eso significa.

Esta nueva y esperada entrega continua la historia de Cal Kestis, exactamente 5 años después de los eventos ocurridos en Fallen Order. El imperio se expandió y a esta altura ya controla una gran parte de la galaxia, imponiendo su poderío y dejando el miedo como marca a cada paso. Cal, acompañado por BD-1 y un extenso grupo de choque, van a intentar lo imposible al enfrentarse de lleno contra el imperio.

Star Wars Jedi: Survivor vio la luz el 28 de abril de 2023, fue desarrollado por Respawn Entertainment y distribuido por Electronic Arts para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom terminó siendo todo lo que los fanáticos esperaban, y mucho más. El cierre de una etapa increíble en la industria de los videojuegos, que funciona como puerta hacia el siguiente nivel. Un juego extenso, donde siempre vamos a encontrar algo nuevo para hacer. Estamos frente a una experiencia enorme, perfeccionista, ambiciosa, y emotiva.

Conociendo a Nintendo, es posible que veamos mucho contenido de la franquicia en los próximos años: porteos a otras plataformas, remakes, películas, y un gran etcétera. Tears of the Kingdom alcanzó con su propuesta un techo demasiado complejo de superar, y solo quedará esperar a que la tecnología nos ofrezca algo nuevo y diferencial para poder vivir, nuevamente, una experiencia distinta.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está desarrollado por Nintendo, utilizando los motores LunchPack y Havok. Tuvo su lanzamiento el 12 de mayo de 2023 para Nintendo Switch y es la secuela directa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Marvel's Spider-Man 2, de Insomniac Games.

Marvel’s Spider-Man 2

Luego del éxito rotundo que fue el primer juego, Spider-Man regresa a PlayStation con una secuela que prometía una inmersión completa dentro del universo arácnido, y cumplió con creces. Esta nueva entrega, de la mano de Insomniac Games, nos permite jugar tanto con Peter Parker como con Miles Morales, quienes tendrán que aprender a balancear sus vidas como superhéroes con su vida diaria, sin descuidar sus tareas y sus relaciones.

Como si fuese poco, el juego cuenta con un elenco de villanos de lujo: Kraven el cazador, el Lagarto, y el tan esperado Venom. Como no podía ser de otra forma, con la llegada de este último personaje, también podremos usar el famoso traje de simbionte en lo que sin duda fue uno de los juegos más importantes del año.

Marvel’s Spider-Man 2 fue desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment. Tuvo su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 para PlayStation 5 y es una secuela directa de Marvel’s Spider Man: Miles Morales.

Diablo IV, de Blizzard.

Diablo IV

Lilith volvió a Santuario y con ella trajo una nueva era. Diablo IV es un fenómeno social y, una vez más, marca un nuevo estándar en el género. Es una experiencia oscura, tenebrosa y repleta de acción. Los combates son frenéticos, fluidos y divertidos, mientras que la microgestión de recursos y el inventario se sienten mejor que nunca. La historia es atrapante, nos lleva de la mano a completar una campaña extensa y sus misiones secundarias nos invitan a explorar un mapa masivo y espectacular.

Las cinco clases que tenemos disponibles ofrecen la variedad suficiente como para mantenernos jugando durante cientos de horas, farmeando mazmorras y puliendo nuestra estrategia. Es un juego fantástico que le hace honor a la franquicia, una verdadera continuación y la plataforma ideal para lanzar nuevos contenidos durante los próximos años.

Diablo IV está desarrollado por Blizzard Team 3 y Blizzard Albany, y distribuido, naturalmente, por Blizzard Entertainment. Tuvo su lanzamiento el 5 de junio de 2023 para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

Final Fantasy XVI - Desarrolladores: SQUARE ENIX CO., LTD., Square Enix, Creative Business Unit III - Distribuidor: Square Enix

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI es de esas entregas disruptivas dentro de una saga, que ya lleva 35 años de historia y no deja de evolucionar. La cantidad impresionante de títulos que llevan el nombre Final Fantasy supieron tener su altibajos, regalando a veces exponentes que resultaron olvidables y, otras veces, clásicos innegables para los fanáticos del género.

En este caso puntual, la excelencia en su desarrollo narrativo, su accesible, complejo y divertido sistema de combate, la construcción del mundo y de cada uno de sus inolvidables personajes, hacen de Final Fantasy XVI una entrega que pasará a la historia y representará los nuevos estándares de calidad no solo dentro de la saga, sino también en toda la industria.

Final Fantasy XVI fue desarrollado y distribuido por Square Enix, y dirigido por Hiroshi Takai, quien previamente se había encargado de SaGa Frontier y SaGa Frontier 2. Su lanzamiento tuvo lugar el 22 de junio de 2023 para PlayStation 5.

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

Baldur’s Gate 3

Mencionar el nombre de Baldur’s Gate 3 sin que esté precedido de algún comentario sobre su excelencia es muy difícil de encontrar, puesto que es algo que se da de forma natural. Larian Studios invirtió seis años en el desarrollo del título, con una versión de acceso anticipado en el medio que estuvo actualizándose constantemente hasta llegar a su forma final. Lo curioso de toda esta situación, es que no fueron pocos los que cuestionaron el atrevido movimiento de la desarrolladora belga de llamar a este juego Baldur’s Gate, por las llamativas diferencias que encontraban entre este último título y sus entregas anteriores.

Sin embargo, los resultados hablan por sí solos y no solo estamos frente a un más que digno sucesor de las dos primeras partes, sino ante el que quizá sea el mejor RPG clásico u occidental de todos los tiempos. El que -para bien o para mal- marcará lo que se espera del género desde ahora en adelante, por su destacada jugabilidad, una narrativa inmensa, y la posibilidad de jugarlo y rejugarlo durante cientos de horas.

Baldur’s Gate 3 está desarrollado y distribuido por Larian Studios, y tuvo diferentes lanzamientos entre agosto y septiembre de 2023 para PC, PlayStation 5 y se encuentra en desarrollo una versión para Xbox Series X y Xbox Series S.

Blasphemous 2

Blasphemous 2

En 2019, el estudio español The Game Kitchen nos sorprendió con un título de acción en 2D realizado en pixel art que sobresalía en casi todos los frentes. Blasphemous se sentía cuidado, artesanal en todos los campos y, en especial, en su costado artístico. Así conocimos a “El Penitente”, un héroe castigado que debía intervenir ante los arrasadores efectos de “El Milagro”.

El juego fue un éxito y el estudio mantuvo al juego actualizado, sumando un DLC completo que le daba el verdadero final al primer arco narrativo. Casi cuatro años después, repitieron el éxito y lo llevaron un poco más allá con una secuela que renueva la fórmula y presenta varios cambios sustanciosos, retomando la historia luego de los eventos del DLC del título original.

Blasphemous 2 está desarrollado por The Game Kitchen, y tuvo su lanzamiento oficial el 24 de agosto de 2023 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon

El lanzamiento de Armored Core VI: Fires of Rubicon, la nueva entrega de la clásica saga de mechas, se dio luego de 10 años de su último lanzamiento. Esta franquicia tuvo muchos exponentes en el pasado, pero siempre formaron parte de un nicho y nunca se popularizaron.

El prestigio que tiene FromSoftware, la empresa desarrolladora, en la actualidad, hizo que las expectativas por este nuevo juego sean muy altas y, de la misma forma, se haya convertido en uno de los videojuegos más esperados del año. Cuando llegó a nuestras manos, nos demostró que no solo eran simples expectativas, sino que el propio título superaba todo lo que podríamos haber esperado. Acción sin precedentes entre robots en un mundo que sería el sueño paradisíaco de Isaac Asimov.

Armored Core VI: Fires of Rubicon está desarrollado, como ya mencionamos, por FromSoftware (creadora de otros exponentes como Elden Ring, Bloodborne o la saga Dark Souls), y tuvo su lanzamiento el 24 de agosto de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Alan Wake II, de Remedy.

Alan Wake II

Con una fecha de lanzamiento original para el 17 de octubre, el nuevo juego de Remedy decidió retrasar su lanzamiento para evitar competir con titanes como Marvel’s Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder. Así llegaba esta nueva entrega de Alan Wake, que 13 años después del lanzamiento del primer juego tenía como objetivo continuar la historia del novelista más reconocido del mundo de los videojuegos de terror.

Alan Wake II es un survival horror duro y puro, que bebe de lo mejor del género con elementos de misterio y horror, acompañado de mecánicas que nos pondrán en el rol de un detective con el personaje de Saga Anderson. Este proyecto fue uno de los trabajos más ambiciosos del estudio, y ese esfuerzo rotundo se puede sentir en cada segundo de juego. Sin que nadie lo estuviera esperando, Alan Wake II llegó sin hacer mucho alarde, y de repente se metió de lleno entre los mejores videojuegos del año por su inmensa calidad técnica y narrativa.

Alan Wake II vio la luz el 27 de octubre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, distribuido por Epic Games y desarrollado por Remedy Entertainment, responsables de otros grandes títulos como Max Payne o Control.

Assassin's Creed Mirage | Desarrolladores: Ubisoft, Ubisoft Bordeaux | Distribuidores: Ubisoft, OWO

Assassin’s Creed Mirage

Después de tres años, Assassin’s Creed finalmente vuelve a lanzar una entrega principal pero con una mirada completamente diferente respecto a las decisiones canónicas que venía construyendo. Si bien en un momento la serie lanzaba juegos una vez por año como algo ya establecido, después de Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft decidió tomarse su tiempo para la próxima entrega.

En ese contexto, este nuevo juego vuelve a las raíces de la serie, a esos Assassin’s Creed fundacionales que supieron ser cimiento de la saga, dejando de lado los sistemas RPG modernos para regresar al sigilo, y dándole menos peso al mundo abierto para crear una experiencia más ajustada y lineal, que no solo busca retener a los fanáticos de la saga, sino también abrir las puertas a aquellos que la habían abandonado hace años.

Assassin’s Creed Mirage llegó a nuestras manos el 5 de octubre de 2023 y está desarrollado y distribuido por Ubisoft. El juego se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.