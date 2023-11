Amos del Universo: la película de He-Man podría tener un nuevo hogar tras ser descartada por Netflix

Masters of the Universe (Gary Goddard - 1987)

El reinicio de Amos del Universo (Masters of the Universe) podría no estar del todo muerto. A mediados de año se conoció que Netflix no seguiría adelante con su anunciada película de acción real de He-Man, incluso después de haber invertido 30 millones de dólares en su desarrollo. Sin embargo, puede que Mattel esté cerca de cumplir su objetivo al encontrarle un nuevo hogar a la propiedad.

El portal Variety comunicó que MGM de Amazon estaría en serias conversaciones para hacerse con los derechos de la marca para su propio proyecto de película. Se dice que esta versión contaría con Adam y Aaron Nee, los cineastas detrás de La ciudad perdida (The Lost City, 2022) y quienes trabajaron en el proyecto cancelado por Netflix. Kyle Allen de Cacería en Venecia (A Haunting in Venice, 2023) también seguiría vinculado al título para el rol principal. A su vez, el medio expresa que la compañía estaría dispuesta a estrenar la película en cines.

Masters of the Universe, 1987

Amos del Universo ha estado dando saltos entre los estudios desde 2007, pasando de Warner Bros. a Sony Pictures antes de llegar a Netflix, por lo que MGM es sólo el último de una larga lista de interesados. A su vez, no se trata de la primera vez que la historia de He-Man se adapta para la gran pantalla. En 1987, la productora Cannon Films estrenó una olvidada versión con el actor sueco Dolph Lundgren (Rocky IV) en el rol protagónico que resultó ser un rotundo fracaso comercial.

Durante el último tiempo, He-Man ha experimentado un nuevo interés por parte del público gracias a las series animadas de Netflix, She-Ra y las Princesas del Poder, así como Amos del Universo: Revelación. Una secuela de esta última, Amos del Universo: Revolución tiene previsto estrenarse por la plataforma en enero de 2024.