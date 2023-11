Las películas comerciales y desconocidas de Silent Hill

Película de 2006 basada en el popular videojuego

Silent Hill es una franquicia de videojuegos con más de diez títulos, de género terror, creada por Keiichiro Toyama y publicada por Konami. Con influencias al terror psicológico y grandes monstruos que se convirtieron en piezas de admiración para el fandom, la historia de la ciudad ficticia que lleva el nombre del juego se fue complejizando a pesar de que las mecánicas del juego siguen siendo los acertijos, exploración y supervivencia.

La saga tiene dos películas oficiales, y una más por estrenar. Terror en Silent Hill (Silent Hill, 2006) fue dirigida por Christophe Gans, director francés todoterreno que se encargó de cintas como Pacto con lobos (Le pacte des loups, 2001) y La bella y la bestia (La belle et la bête, 2014), ambas protagonizadas por su amigo Vincent Cassel. El guión corrió por cuenta de Roger Avary, con una vasta carrera y que se encargó de las primeras películas de Quentin Tarantino en ese área.

Esta película tiene una estructura similar al juego, Sharon (Jodelle Ferland) es la hijastra del matrimonio entre Rose (Radha Mitchell) y Christopher (Sean Bean) , sufre de sonambulismo y se despierta gritando de las pesadillas el nombre de un pueblo fantasma conocido como Silent Hill. Rose la lleva allí, a pesar de la negación de su marido, pero al llegar pierde el conocimiento y a su hija, que queda atrapada en un pueblo con neblina y ceniza constante. Con momentos de gran tensión, un despliegue fotográfico de excelencia y un muy buen trabajo en los monstruos, esta primera adaptación cumple con imitar el estilo del videojuego.

Terror en Silent Hill 2: La revelación (Silent Hill: Revelation 3D, 2012) es la segunda película comercial estrenada, dirigida por Michael J. Bassett -con poca experiencia, salvo Deathwatch (2002) o Solomon Kane (2009)- y protagonizada por Adelaide Clemens, Kit Harington, Malcolm McDowell, Carrie-Anne Moss, Sean Bean y Radha Mitchell. Continúa la historia algunos años después de la primera, adaptando elementos del tercer videojuego. Con algunas decisiones poco claras en el guión y menos potencia visual que la primera parte, esta película quedó en el olvido a pesar de haber dejado todo abierto para una continuación. El director Christophe Gans vuelve para dirigir la tercera película que se llamará Regreso a Silent Hill y que será una suerte de reboot que tomará elementos del segundo videojuego.

Pero además, existen otras cintas no oficiales de esta historia: Silent Hill: No Escape (2005) es una película de animación independiente dirigida por Nick Greenlee, son seis episodios en formato miniserie muy similar a la estética del juego original, luego fue editado en DVD pero no quedan registros salvo en YouTube. Broken Notes - Silent Hill 2: The Movie (2008) es una película independiente realizada por fans españoles, protagonizada por el personaje de James Sunderland y que adapta el segundo videojuego; fue dirigida por Alex Slevin, y a pesar de no tener mucho presupuesto adapta bien algunas ideas. El último largometraje realizado por fans se llama Silent Hill: Requiem (2017), es inglesa y dirigida por Gareth Morgan; los personajes protagonistas son Heather Mason, James Sunderland y Henry Townshend, y se puede encontrar el trailer en YouTube.