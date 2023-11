Star Wars: Guillermo del Toro estuvo cerca de dirigir una película centrada en Jabba the Hutt

Captura del tráiler oficial de Star Wars: Return Of The Jedi

El universo de Star Wars estuvo a punto de recibir la visión única del director Guillermo del Toro, reconocido por su trabajo en obras como El laberinto del fauno (Pan’s Labyrinth - 2006) y La forma del agua (The Shape of Water - 2017). Recientemente se ha revelado que Del Toro estuvo cerca de dirigir una película en este universo cinematográfico, explorando un enfoque singular centrado en el icónico villano Jabba the Hutt.

El guionista David S. Goyer, conocido por su trabajo en la trilogía de Blade, arrojó luz sobre este proyecto no concretado al compartir: “Escribí un guion para una película de Star Wars que no llegó a producirse, y para la cual Guillermo del Toro iba a dirigir”.

La confirmación de esta colaboración se remonta a una publicación de Del Toro en redes sociales, donde insinuó que había tenido conversaciones para trabajar en una película de Star Wars: “No puedo decir mucho. Tal vez dos letras. ¿J y BB? ¿son tres letras?’”.

En una reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, Del Toro reveló que su enfoque para esta potencial película habría sido similar a Scarface de 1983, explorando el ascenso al poder del infame delincuente galáctico. Expresó: “Me encantaría hacer una versión de Caracortada centrada en Jabba the Hutt, mostrando su ascenso en el mundo del crimen”. Además, habló de su afinidad por este personaje, diciendo: “Me encantan los monstruos. Y Jabba es, en primer lugar, básicamente de mi talla, y en segundo lugar, lo amo”.

Lamentablemente, el proyecto no llegó a concretarse, privando a los fanáticos de la oportunidad de presenciar la visión única del director y su habilidad excepcional para dar vida a criaturas a través de efectos prácticos, lo que habría enriquecido el universo creado por George Lucas.