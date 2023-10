Welcome To Derry: lo que sabemos sobre el spin-off de It desarrollado para HBO Max

Bill Skarsgård en It: capítulo dos

Con adeptos y detractores, a través de sus más de 50 años de carrera, el autor Stephen King ha logrado fundar toda una industria alrededor de sus libros. Cada puñado de meses escuchamos hablar de nuevas adaptaciones, remakes, secuelas e incluso, precuelas que continúan con la expansión de sus universos en las pantallas. Precisamente, este último tratamiento lo recibirá It, una de sus obras más populares que ahora será revisitada y explorada a través de Welcome To Derry, una serie que tiene previsto lanzarse a través de la pantalla de HBO Max.

El proyecto, anunciado por primera vez a inicios de 2022, fue descrito como una producción derivada que ampliará la historia del payaso asesino de Derry y que ofrecerá una visión mucho más prolongada de cómo su reinado del terror afecta a esta ciudad.

Si bien Welcome To Derry se desarrolla en el mismo universo que las dos películas de It, estrenadas en 2017 y 2019 respectivamente, la historia se situará varias décadas antes y ninguno de los actores volverá a interpretar sus papeles. Lamentablemente, esto también incluye a Bill Skarsgård (Barbarian), que ha confirmado que no volverá a interpretar a Pennywise en el proyecto televisivo.

A la fecha, el reparto de Welcome to Derry ha sido develado parcialmente. Esto quiere decir que, si bien tenemos algunos nombres, todavía no hay pistas claras sobre a quiénes interpretarán. Las figuras anunciadas incluyen a: Madeleine Stowe (12 Monos), Jovan Adepo (Overlord), Chris Chalk (Gotham), Taylour Paige (El vengador tóxico), James Remar (The Warriors) y Stephen Rider (Daredevil).

Tanto el director Andy Muschietti como su hermana Bárbara Muschietti (responsables de It capítulo uno y dos) fueron confirmados como productores de la serie y participaron en la escritura del libreto junto a Jason Fuchs (Argylle). Andy, también dirigirá algunos episodios.

La buena noticia en torno al proyecto es que el rodaje comenzó este año en Port Hope, Canadá. ¿La mala? Al igual que una gran cantidad de producciones este se vio interrumpido debido a las huelgas de SAG-AFTRA y todavía permanece en suspenso.

Inicialmente la fecha de lanzamiento de Welcome to Derry en HBO Max estaba prevista para 2024. Sin embargo, de no retomar el trabajo en breve, es probable que sufra algún tipo de retraso.