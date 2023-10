David Fincher revela por qué su propuesta de Spider-Man fue rechazada

David Fincher presentando El asesino

La huelga de actores continúa vigente, por lo que son los directores los que deben promocionar sus películas. En medio de este escenario, David Fincher, director reconocido por El club de la pelea (Fight Club - 1999), se prepara para el lanzamiento de su próxima película, El asesino (The Killer), con Michael Fassbender (Assassin’s Creed) como protagonista, que estará disponible en Netflix a partir del 10 de noviembre.

Recientemente, Fincher contó detalles sobre su frustrada incursión en el universo de Spider-Man, revelando que mucho antes de la aclamada adaptación dirigida por Sam Raimi en 2002, estuvo en conversaciones con el estudio para llevar su propia visión del héroe arácnido a la pantalla grande.

En una declaración a The Guardian, el director de Los siete pecados capitales (Se7en - 1995), reveló su desacuerdo con la concepción convencional del origen de Spider-Man, expresando su interés en explorar a un Peter Parker adulto y alejarse de la tradicional secuencia de la picadura de la araña radiactiva.

Tobey Maguire en Spider-Man

“No estaban jodidamente interesados”, compartió Fincher, señalando la falta de sintonía con el estudio, que defendía la relevancia de la historia de origen. “¿Por qué querrías destripar la historia del origen?”, fue la pregunta que le hicieron, a lo que él respondió: “¿Porque es tonto? Esa historia de origen significa muchas cosas para mucha gente, pero la miré y pensé: ‘¿Una araña roja y azul?’ Hay muchas cosas que puedo hacer en mi vida y esa no es una de ellas”.

A pesar de su visión no concretada para Spider-Man, Sam Raimi finalmente tomó las riendas del proyecto, llevando al superhéroe a la pantalla grande con Tobey Maguire como Peter Parker, logrando un éxito arrollador. Las ideas de Fincher sobre el personaje arácnido no llegaron a materializarse, aunque la versión del arácnido del MCU no tiene el origen tan marcado del personaje, como sí pasaba con las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. El asesino, la nueva película de Fincher, estará disponible en Netflix, presentando una historia policial en su característico estilo visual distintivo.