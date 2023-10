Paul McCartney: se anuncia al director de High in the Clouds, película animada basada en su libro

Paul McCartney

Paul McCartney, uno de los nombres más importantes de la industria musical, se aventura en un nuevo territorio artístico con la próxima adaptación cinematográfica de su libro infantil, High in the Clouds.

La película, dirigida por Toby Genkel, conocido por su trabajo en Una cigüeña en apuros (Richard the Stork - 2017), sigue la travesía de Wirral, una testaruda ardilla adolescente que reside en Gretschville, una ciudad donde la música ha sido prohibida por la diva-búho Gretsch, quien desea convertirse en la única cantante en la ciudad. Determinado a derrocar a Gretsch y devolver la música a su hogar, Wirral se une a una banda clandestina de músicos legendarios que se ocultan en lo alto de las nubes, en un lugar secreto llamado Harmonia.

Según un informe de Variety, el guión estará a cargo de Jon Croker, autor de Paddington 2 (2017) y El niño, el topo, el zorro y el caballo (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse - 2022). Además, la música original será compuesta por el propio McCartney, con la contribución musical de Michael Giacchino, conocido por su trabajo en Intensamente (Inside Out - 2015) y Coco (2017).

La producción de esta película está programada para comenzar en el primer trimestre de 2024, y se espera que llegue a las pantallas de cine durante el 2026. La adaptación será una aventura a un viaje mágico y musical, donde la perseverancia de Wirral y la pasión por la música iluminarán el camino hacia la libertad en Gretschville.