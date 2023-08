La serie de Alien ficha a un actor de Shadow and Bone, la serie de Netflix

Alien: el octavo pasajero, o simplemente Alien en su idioma original, es una película de ciencia ficción y terror dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y estrenada en 1979.

Luego de cuatro películas bajo el mando de la teniente Ripley, dos crossovers y precuelas, la franquicia de Alien parece estar lista para dar su salto a la televisión de la mano de FX. Esta tarea está en manos de Noah Hawley, conocido por llevar adelante la adaptación televisiva de Fargo quien funcionará como showrunner. Pero además, otra garantía de calidad es que cuenta con Ridley Scott, creador de la saga, como productor.

En cuanto a su reparto, la serie de Alien también se ha encargado de reunir a un elenco con nombres conocidos y algunas promesas jóvenes. De acuerdo a un informe de Deadline, la incorporación más reciente es la del actor Kit Young de la serie Shadow and Bone de Netflix. El intérprete se une a Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Essie Davis de The Babadook.

De acuerdo al medio, Kit Young dará vida a un personaje llamado Tootles, cuya historia tiene a lugar varias décadas antes de los acontecimientos de la película original de 1979. El alcance de esta participación todavía no ha sido detallado, pero el informe adelanta que no afectaría a sus compromisos con Shadow and Bone en el caso que la serie de Netflix se renueve.

Aunque la confirmación de Young es una buena noticia para quienes esperan la serie de Alien, cabe mencionar que el informe también anuncia que la producción se ha detenido debido a la huelga de guionistas y actores. Si bien, varios miembros técnicos del equipo lograron adelantar parte del armado del set en Tailandia, el elenco finalmente fue enviado a sus casas. Aun así, proyecto continúa teniendo cierta ventaja respecto a otros paralizados, dado que todos los guiones ya estaban cerrados antes del inicio de la huelga de guionistas en mayo.

Los detalles de la trama de la serie Alien permanecen en secreto, pero de acuerdo a una entrevista previa de su showrunner con Vanity Fair, esta historia se desarrollaría en la Tierra y sería mucho más abierta que las entregas cinematográficas. A su vez, se confirmó que no retomaría de forma directa el arco de Ripley, sino que se centrará en otros personajes.

