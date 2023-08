EN VIDEO | 5 juegos de magia para jugar si te gustó Book of Hours

El mundo de los videojuegos de por sí es algo mágico, y hay algunos títulos que saben aprovechar al máximo ese viaje a universos fantásticos. El reciente Book of Hours mezcla un RPG con una narrativa que toca temas de magia y ocultismo, pero no es el único juego de este estilo. Por eso, te traemos cinco juegos que tienes que probar si te gustó Book of Hours.

Magia, ocultismo, misticismo y gatitos son los ingredientes de las mejores y más cautivantes historias de brujos y hechiceros.

Seguir leyendo