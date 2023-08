NOTICIAS | El director de Depredador: La presa revela que se encuentra en conversaciones por su secuela

Dan Trachtenberg fue el director de Depredador: La presa (2022).

En 1987, la primera película de Depredador llegó a las salas, dando a lugar a lo que luego se convertiría en una de las franquicias más famosas del cine, dando a lugar a crossovers, figuras de acción, videojuegos y cómics. Aun así, el material cinematográfico de uno de los cazadores más letales de la galaxia era irregular y no siempre logró satisfacer las expectativas del público.

Tras varias secuelas de dudosa calidad, la fórmula parecía haber perdido la chispa y todo indicaba que ya no había demasiado para contar. Sin embargo, con su segunda película, Dan Trachtenberg demostró que estábamos equivocados. Tras su debut en el cine con Avenida Cloverfield, en 2022 el director estrenó Depredador: La presa, una secuela que situaba la caza del icónico monstruo en un contexto totalmente diferente y, esta vez, con una protagonista femenina al frente.

Es la séptima entrega de la franquicia Predator y una precuela de las primeras seis películas .

La película original de Hulu recibió valoraciones muy positivas tanto del público como de la crítica, además de obtener una nominación al Emmy. Pero ahora que Depredador: La Presa demostró el potencial que tiene para explorar su universo ¿qué tipo de historia podrían estar preparando Trachtenberg y compañía?

En una reciente entrevista con The Playlist, el director de la precuela de Depredador reconoció que estuvo en conversaciones relacionadas con una continuación y agregó que mantuvo “conversaciones muy interesantes”. “El estudio, yo, el guionista y los productores hablamos de qué locuras podríamos hacer a continuación. Y nunca he dejado, nadie ha dejado de pensar en lo geniales que podrían ser las cosas en el futuro”, agregó. Por el momento, Trachtenberg no quiso revelar si este proyecto ya está en marcha y si, esta vez, podría tratarse de un estreno para cines.

La película ambientada en 1719 se enfoca en una habilidosa guerrera que debe proteger a su tribu de un alienígena altamente evolucionado.

La historia de Depredador: La Presa se ambienta en 1719 y sigue los pasos de Naru una guerrera comanche que, pese a lo que su comunidad cree, resulta ser la persona más capacitada para hacerle frente a la caza del famoso alienígena. La película no solo es visualmente bella, sino que cuenta con grandes interpretaciones y, probablemente, las mejores escenas de combate cuerpo a cuerpo de la saga.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el desarrollo de una secuela, la franquicia de Depredador ha estado tanteando el terreno a través de su serie de Marvel Comics, que ofrece una nueva historia antológica cada año. Esos arcos argumentales también han adoptado un enfoque más amplio de cómo se desarrolla realmente el concepto del personaje, así que esperemos que Trachtenberg y 20th Century Studios logren hacer lo mismo en el futuro.

