Se anuncia Spider-Man: Freshman Year, un anime de Polygon Pictures basado en el héroe de Marvel

Spider-Man: Freshman Year, un nuevo anime de Polygon Pictures.

Spider-Man es sin dudas uno de los héroes más conocidos y populares del mundo. Con su éxito en los videojuegos, películas y series, era de esperarse que tarde o temprano llegue a un medio como el anime, especialmente luego del éxito de animaciones como Spider-Man: Into The Spider-Verse. Es por eso que Polygon Pictures anunció el día de hoy un nuevo anime basado en el héroe arácnido.

El anime se llamará Spider-Man: Freshman Year, y si bien el estudio no dio ningún tipo de detalle sobre el mismo, la traducción del título indicaría que esta historia seguirá a un Peter Parker en su primer año de universidad.

Pacific Rim: The Black, uno de los trabajos más recientes de Polygon Pictures.

Polygon Pictures trabajó previamente en el anime Ajin de Netflix y colaboró en la animación de la serie Star Wars: The Clone Wars del año 2008. Sus trabajos más recientes incluyen el anime Pacific Rim: The Black y Kaina of the Great Snow Sea.

