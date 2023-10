El arte celebra los 40 años de democracia: del “Monumento al mendigo” a la “Silla del político corrupto”

“Qué hacer con el pasado en un presente como éste” reúne obras de artistas como Dolores de Argentina, que celebran la democracia pero también proponen una mirada crítica al pasado.

Cuando llegaron al sótano de la calle Moreno, a unas cuadras del departamento de policía, encontraron las obras de Norberto Gómez cubiertas de telas de arañas, sucias, con excremento de ratas. Estabas allí arrumbadas hace décadas.

“Desde la escalera vi las piezas, eran fascinantes. Le dije a Norberto: tenemos que hacer una muestra. Me contestó: ¿te parece?” Recuerda Daniel Maman, director de la galería Maman, quien al otro día lo invitó a comer al ex Museo Renault y le consultó si había posibilidades de restaurar las piezas. Gómez dijo que sí: los ayudantes de Juan Carlos Distéfano, avezados artistas, podían hacer el trabajo. Acto seguido le compró toda la serie: una selección de estas obras integraron la muestra Ejercicios materiales (2003).

Conmemorando 40 años ininterrumpidos de democracia, la galería Maman Fine Art inaugura una muestra colectiva que reúne obras de Dolores de Argentina, artista conceptual y nueva incorporación al staff, junto a los históricos de la galería: Rómulo Macció, Luis Benedit, Pablo Suárez, Norberto Gómez, Nicolás García Uriburu, Aldo Sessa, Luis Wells y Alberto Heredia –el único que no tuvo muestra individual en la galería—. Con curaduría de Patricia Pacino y dirección general de Guillermo Alonso, la muestra propone celebrar y también reflexionar a través del trabajo de una serie de artistas que conjugaron ética y estética.

Qué hacer con el pasado en un presente como éste es lo que se pregunta Dolores de Argentina —que en breve tiene previsto cambiar en el registro civil su apellido “Cáceres” por “de Argentina”—, y lo pondrá en escena con La estrategia del eclipse, una intervención pública que se realizará mañana al mediodía sobre la escultura de San Martín, primer monumento ecuestre de la Argentina, creado por el francés Louis-Joseph Daumas e inaugurado en 1862. Sus intervenciones urbanas tensionan la noción de visibilidad e invisibilidad sobre obras de gran carga simbólica en el imaginario social y en la constitución de la nación. Invitan a repensar los valores que encarna esa figura heroica.

"Hotel de inmigrantes 2", de Rómulo Macció, y "Hotel de inmigrantes", de Luis Fernando Benedit. (Benjamín Vizcanio)

La escultura de Norberto Gómez condensa sus atributos de artista visceral, que denunció los horrores de la dictadura. Trabajaba en el sótano de su casa, a ritmo vertiginoso, experimentando con resina poliéster con sus propias manos, sin ningún tipo de protección. La situación álgida lo llevó a trabajar sin descanso, contrarreloj.

Pacino recuerda que más tarde, ya en 2002, cuando fue con Daniel Maman al taller de Gómez las obras estaban arrumbadas, tenían mucha suciedad y hasta excremento de ratas. La época más ominosa de nuestra historia nacional había terminado.

En un texto que escribió Gómez cuando presentó la muestra en Maman en 2003, y que ahora se transcribe en sala, se lee: “Fue un día lluvioso del invierno pasado cuando Patricia y Daniel vieron estas obras, cubiertas de polvo y almacenadas en un lugar inadecuado (…) Inmediatamente me propusieron mostrarlas en su galería. Esas obras habían estado tan ocultas y silenciosas que no hubo ofrecimiento más reconfortante”.

Y suma sobre las piezas: “Respondieron al presente en el que fueron creadas y ahora, con el paso del tiempo, nos hablan de lo que fuimos y de lo que somos. Significan un momento importante de mi trabajo, que es siempre tránsito, carne y lenguaje”.

"No Vendo nada", de Dolores de Argentina. (Cortesía de la autora)

Son un sello Gómez las tripas y osamentas en resina polyester y sus seres mutilados, descarnados, que aluden a la época de torturas, desapariciones y muerte en nuestro país. Gómez realizó las Torres de la Memoria, su homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, que se encuentra en el Parque de la Memoria.

Dolores de Argentina hace tiempo que indaga en la figura de nuestro mayor prócer. En 2018, intervino el monumento de San Martín con un andamio, para que el espectador pudiera mirar a los ojos la pieza escultórica del General mientras le decía: “Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”, que es un texto del Movimiento Liminar de Deodoro Roca, uno de los autores de la Reforma Universitaria.

Además, ganó un concurso internacional para hacer un monumento a San Martín y Las Heras en la localidad de Las Heras, en Mendoza, donde habría descansado el ejército de granaderos antes de cruzar Uspallata. “Quizás los héroes están cansados, quizás hay que rever esta idea de la utopía retrospectiva. Es como si hubieran cambiado los paradigmas ahora. Y no significa que no hay que pensar en San Martín, sino que ellos fueron en un momento pasado. Y la pregunta que hay que formularse es qué hacemos con ese pasado”, dice la artista.

En la galería se exhibe una pieza hecha con luces de neón que la artista presentó en la Bienal de la Habana, donde salió al ruedo mostrando aquello que no vendía. El cartel en neón enuncia aquello que la artista no está dispuesta a negociar: “No vendo amistad, No vendo respeto, No vendo igualdad, No vendo deseos, No vendo sueños, No vendo sexo, No vendo política, No vendo sangre”. Y la lista sigue entre 22 frases. También trabajó con neones en su proyecto Todo lo que reluce es oro. Ectasy es una es una pieza en alusión a las toneladas de oro y plata que expoliaron de América.

"Silla del juez corrupto" y "Silla del político corrupto", de Nicolás Garcia Uriburu.

Se exhiben dos registros hasta ahora nunca antes vistos de su serie Dolores de Argentina, una fotoperformance de 2009 (muchas de las piezas de este conjunto de obras se presentaron en el Parque de la Memoria).

La artista, que considera que el arte tiene una capacidad transformadora única, busca activar un mecanismo que consiste en tapar y en velar esculturas simbólicamente potentes para luego mirarlas con nuevos ojos. Redescubrir sus atributos y los valores. En sus intervenciones en la vía pública trabaja con lo dado, no agrega ni quita nada a la pieza original.

En “Qué hacer con el pasado en un presente como éste” en Maman, el registro fotográfico de sus últimas acciones convive con obras de grandes maestros que expusieron en la galería.

De Luis Benedit, cuya obra se inscribe en las principales corrientes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, especialmente en la emergencia del arte conceptual y sus derivas, se presenta un hipnótico hotel de inmigrantes hecho en madera con un río de mercurio. Trabajó además, sobre los paradigmas de la construcción de la nacionalidad. Cerca, Los inmigrantes de Rómulo Macció también aborda esta temática.

Con entrada gratis, la muestra colectiva "Qué hacer con el pasado en un presente como éste" se podrá ver desde el miércoles 1 en la galería Maman Fine Art (Av. del Libertador 2475). (Benjamín Vizcanio)

Hay un registro del Obelisco de Aldo Sessa, y se ven las coloraciones de aguas de la Fuente Monumento de los Españoles con la que Nicolás García Uriburu celebró en 1983 el regreso de la democracia. Ácido, Uriburu también hizo sus sillas intervenidas (con tablas para lavar la ropa y superficies puntiagudas) tituladas Silla del juez corrupto y Silla del político corrupto, de hace más de dos décadas.

El monumento al mendigo ocupa un lugar central. “La muestra propone una narrativa en torno a distintos tópicos, uno de ellos es el monumento –dice la curadora de la exhibición—. Por eso me pareció muy importante poner el Monumento al mendigo que Pablo Suárez presentó en la muestra Escaso margen, acá. Hizo este monumento al mendigo en 2006, cuando había un índice de pobreza del 27 por ciento. Nada más actual que este monumento esté expuesto hoy, que tenemos un 40 por ciento de pobreza”.

Pacino escribe en el texto curatorial: “En Suárez, Heredia y Gómez, el cuerpo se vuelve metáfora estrechando los lazos entre lo público y lo privado. Friccionando los ámbitos de la moral, la política y la violencia”.

