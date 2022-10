Leonardo Padura ¿recomienda?: cómo es la novela que le hizo perder el tiempo (y la paciencia)

La escritora neoyorquina Jean Hanff Korelitz es autora de "La trama".

Como buen cinéfilo que soy, pocas cosas me molestan más que comenzar a ver una película con el empaque de un producto elaborado y de calidad artística, y descubrir al minuto diez, doce, de metraje (¡a veces más tarde!) que se trata de un bodrio. Pero, por supuesto, si hay algo que me indigna mucho más que esa experiencia cinematográfica es que, como el buen lector que también creo ser (tal vez esté equivocado), me trague una novela con empaque de buena literatura para al medio, o al final, reconocer que he sido miserablemente timado.

La más reciente experiencia de este tipo me llegó con una novela calificada por un escritor de éxito como: “Una de las mejores novelas que sobre escritores y literatura que he leído. Es extraordinaria”. Un libro que anda por el mundo avalado también con la condición de ser uno de los best-sellers del muy prestigioso ranking de The New York Times, y ha sido considerado una de las mejores novelas del año por publicaciones como People, The Tonight Show, The Washington Post, The New York Post, Amazon, Entertaiment Weekly y hasta por la gurú Oprah Winfrey… según informa la casa editorial española que la ha publicado. Casa editorial que hace su trabajo, como es lógico, pero que al citar el juicio del escritor de éxito me hace dudar de las lecturas de novelas “sobre escritores y literatura” que él ha consumido como para emitir el dictamen citado respecto a un asunto tantas veces abordado en la historia de la literatura…

No sé si tiene mucho sentido, en un espacio como este y con las intenciones con que lo sostengo, dedicarle una entrada a una mala novela. Existen suficientes libros de calidad que, con un comentario apropiado, tal vez encuentren nuevos lectores que pueden andar perdidos en el marasmo de publicaciones y publicidad que hoy padecemos. Pero creo que me mueve en esta ocasión no solo la mala calidad de una obra presentada como “extraordinaria”, sino también su origen… así que vayamos por partes.





La trama (The plot) es la más reciente novela de la autora norteamericana Jean Hanff Korelitz. Aparecida en 2021, con su versión al español publicada en 2022, la obra relata la historia de un escritor encallado que se deslumbra con la “trama” argumental que le cuenta un aprendiz de novelista que conoce en un curso de escritura creativa que ha estado impartiendo para sobrevivir.

Meses después, la noticia de que el propietario de esa historia ha muerto sin haber escrito la novela anunciada y armada con la muy apetecible trama (de esas que aparecen solo una vez en la vida, como se repite a lo largo del relato) impulsa al escritor bloqueado a realizar un acto de dudosa moralidad artística: escribir él mismo la novela no escrita y salir así del estancamiento creativo que padece. Y la nueva novela, en parte robada y en gran parte creada por el escritor de marras, de inmediato se convierte en el éxito de ventas y críticas que siempre había soñado este autor.

La felicidad por el brutal reconocimiento recibido con la publicación de la novela (de cuyo contenido vamos recibiendo flashazos mientras se desarrolla la “trama” principal) de pronto es alterada con el envío de un mensaje anónimo en que el escritor es acusado de ladrón. Alguien que conocía el origen de la trama y la operación realizada va contra él.

Comienzan entonces las angustias y las reflexiones éticas del escritor: ¿es correcto apropiarse de la historia de otro autor? Pero, si esa obra no existe como tal, ¿también es un robo? ¿En realidad tomar una historia y escribirla con los recursos propios en un acto de plagio? ¿La historia de la literatura no está plagada de apropiaciones de obras anteriores, de historias sueltas en la sociedad? ¿Los trágicos griegos y Shakespeare no escribían sus piezas con mitos y leyendas que circulaban en su tiempo?

Obviamente las respuestas a estas interrogantes pueden ser diversas y complicadas… y son las que dan el empaque de producto artístico elaborado a una novela que, cumplidas (solo a medias) estas cuestiones, acelera su desarrollo dramático con la búsqueda de la identidad del acusador del escritor de éxito, pues este se siente al borde de todos los abismos –personal, intelectual, moral, económico...- y, a como dé lugar, decide resolver su problema.





Comienza entonces el thriller anunciado e incluido dentro de La trama. Una pesquisa detectivesca gracias a la cual el escritor va acercándose, con más que notable fortuna, a los sucesos y personajes que generaron la historia de la que se ha apropiado y, además, a la identidad de su acosador.

Fue en esas alturas de la novela, leídas cuatro quintas partes de su volumen, cuando tuve la certeza de que tras un ingente conflicto ético y estético se escondía el absurdo, la manipulación, la falsedad de toda la trama de La trama, una deshonestidad argumental que abaratará su calidad literaria hasta llevarla a un final de caricatura.

La manera burda en que primero se le esconde y luego se le ofrece información al lector (información que con intención de hacerlo uno puede adivinar) es uno de esos modos deshonestos de urdir argumentos con que suelen conformarse los autores limitados, aun cuando su falta de escrúpulos o de capacidad creativa pueda llevarlos a éxitos de venta como, por solo citar un clásico reciente, el de El código da Vinci de Dan Brown.

Y no digo más, por si alguien aun quiere leer La trama y descubrir por sí mismo lo que nos ha sido vendido como una peripecia única, desarrollada en una novela sobre escritores y literatura considerada una obra extraordinaria…

El éxito de esta novela de Jean Hanff Korelitz, que seguramente ya ha vendido y venderá otras decenas de miles de ejemplares y que ya ha sido traducida y será traducida a diversas lenguas, tiene no solo un origen literario, además del comercial: es, otra vez, el resultado de un punto de partida cultural. Porque se trata de un producto típicamente norteamericano que sale al mundo con los avales de una poderosa industria cultural y mercantil. Y porque es esta condición, seguramente, la que puede convertir en ingentes éxitos de ventas subproductos literarios disfrazados de buen arte como es el caso puntual de La trama y de tanta obra barata, sobrevalorada y bien vendida.

Por fortuna, no toda la literatura se crea y funciona bajo semejantes designios. Lo lamentable es que obras merecedoras de mayor reconocimiento nunca tengan el soporte de piezas como esta y mucho menos la posibilidad de llegar a tantos lectores como lo ha hecho y lo hará esta trama mentirosa, inverosímil y efectista, con la cual (lamento reconocerlo), gracias a su eficiente empaque, fui engañado y timado.

