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La Justicia aún tiene 298 cargos vacantes en todo el país: cómo avanzan los concursos en el Consejo de la Magistratura

Más de un centenar de ternas con candidatos aprobados aguardan en el Senado o el Poder Ejecutivo. En paralelo, hay 81 concursos activos en distintas fases de evaluación. Aceleran los trámites antes del recambio de consejeros

Consejo de la Magistratura de la Nación
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Tras la reciente reactivación en la cobertura de vacantes en los tribunales, la Justicia federal y nacional aún cuenta con 298 despachos sin jueces titulares en todo el país. Así se desprende de los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, organismo que tiene en marcha un total de 81 concursos en distintas etapas.

Del total de vacantes, 191 se encuentran en trámite en el Consejo, 77 están siendo evaluadas -con ternas ya aprobadas- en el Poder Ejecutivo, y 30 ya fueron remitidas al Senado de la Nación, que debe prestar acuerdo para avanzar con las designaciones, según el Mapa Dinámico de Concursos.

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El Consejo de la Magistratura aceleró desde hace algunas semanas el proceso de selección de magistrados. Esto se debe a que buena parte de los consejeros concluirán sus mandatos en noviembre. Ese escenario puso en juego “las urgencias de los distintos espacios para intentar dejar cerrados la mayor cantidad de concursos posibles antes del recambio”, indicaron fuentes del organismo al tanto de los movimientos.

En este contexto, la semana pasada la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por María Fernanda Vázquez, aprobó 21 ternas y 8 concursos clave para cubrir vacantes en juzgados y tribunales. La comisión volverá a reunirse este 22 de octubre para profundizar el trabajo.

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Las vacantes en el Consejo

Del relevamiento de los procesos de selección en trámite se desprende que más del 40% de las vacantes ya se encuentran en las etapas finales. Es decir, que los concursos ya están listos para conformar ternas, o bien se encuentran bajo definición directa del Plenario, integrado por 19 consejeros y el presidente del organismo, Horacio Rosatti.

Senado Pliego de Jueces
El Senado tiene 30 vacantes a consideración. Fotos: Ramiro Souto

Actualmente, hay 81 concursos activos en distintas fases de evaluación. A consideración del Plenario, se registraron 33 vacantes (17,28% del total), distribuidas en 12 concursos en la fase final de aprobación.

Para evaluar entrevistas y conformar ternas, la cantidad de vacantes asciende a 42 (21,99%) correspondientes a 17 concursos.

En tanto, hay ocho vacantes (4,19%) para las que aún no se tomaron las entrevistas personales a los postulantes. Se reparten entre cinco concursos.

Para evaluar impugnaciones, hay 39 vacantes (20,42%) comprendidas en 19 concursos. En etapa de evaluación de antecedentes se encuentran 25 vacantes (13,09%) distribuidas en 12 concursos.

En etapas previas, el Consejo de la Magistratura tiene un total de 43 vacantes (22,51%), que avanzan en el marco de 16 concursos iniciales.

Por último, se registra una sola vacante (0,52%) pendiente de tramitación.

De esta forma, las 191 vacantes registradas ya están en marcha dentro del circuito de evaluación.

La última tanda de designaciones que se concretó ocurrió a principios de septiembre, cuando el presidente Javier Milei designó a 63 camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos cuyos pliegos ya contaban con acuerdo del Senado.

Entre las designaciones de mayor peso institucional aparecen cargos en Cámaras Federales de Apelaciones, encargadas de revisar decisiones de jueces federales de primera instancia en sus respectivas jurisdicciones.

En ese último grupo fueron nombrados Florentino Malaponte en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; María Soledad Mancini en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Facundo Carlos Cortés en la Sala B de ese mismo tribunal; y Andrés Guillermo Fraga en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

Otro de los bloques centrales de la tanda de decretos corresponde a los Tribunales Orales Federales, que intervienen en el juzgamiento de delitos de competencia federal. En Comodoro Py, Valeria Alejandra Rico fue designada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 4, mientras que Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto fueron nombrados jueces del Tribunal Oral Federal N° 6.

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