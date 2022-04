Il FilBO 2022 'Come back to get you back': è stata l'apertura del più importante festival letterario d'America

L'arrivo della pandemia covid-19 ha portato alla chiusura delle porte di tutti gli stabilimenti commerciali per proteggere la vita dei colombiani; tuttavia, questo fatto ha finito per influenzare l'evento culturale più importante della capitale e dell'America: la Fiera Internazionale del Libro di Bogotá (FilBO).

L'incontro letterario è tornato nel 2022 di persona con lo slogan «Torna così che torni», con l'intenzione che editori, artisti, scrittori e visitatori si incontrino di nuovo nel luogo in cui si sono svolte storicamente le edizioni precedenti, Corferias. In questa nuova edizione, il paese ospite è la Corea del Sud, che commemora i 60 anni di relazioni bilaterali con la Colombia.

Sebbene il FilBO non sarà più virtuale, come nelle ultime due edizioni, l'apertura della fiera ha evidenziato le sfide derivanti dalla pandemia. «Negli ultimi due anni, gran parte delle nostre vite si sono spostate dietro gli schermi», ha dichiarato il CEO di Corferias Andrés López Valderrama.

Il leader di Corferias ha sottolineato che durante quel periodo il FilBO era presente e ha raggiunto le case di migliaia di colombiani attraverso la virtualità. Questo risultato aveva anche la speranza della riunione che è possibile oggi al quartiere fieristico, dove lettori e story maker si riuniranno, «per incontrarsi attraverso le lettere».

Il ritorno al faccia a faccia è stata anche un'opportunità per López di invitare i cittadini a visitare FIlBO, «per vedere ciò che abbiamo imparato come un'opportunità unica per reinventarci, per emergere più forti e per trovare la vera essenza di ciò che siamo».

La riunione in fiera non è stata solo esaltata dall'esecutivo Corferias, ma anche dal presidente Iván Duque e dal sindaco Claudia López, che facevano parte dell'evento inaugurale; entrambi hanno convenuto che tra tutte le fiere e gli eventi culturali, il loro preferito era il FilBo.

«Questo è di gran lunga, a livello personale, il mio preferito», ha spiegato il presidente locale. È per questo che ho una passione speciale», ha detto Claudia López durante il suo intervento. Il sindaco ha ricordato che all'epoca visitava i padiglioni con il desiderio di imparare attraverso la lettura e, per lo stesso motivo, ha sottolineato che durante la pandemia nessuna libreria ha chiuso i battenti nonostante le difficoltà economiche. «Siamo stati in grado di supportare tutti i lettori e gli amanti della lettura per sostenerli nelle innovazioni che potevamo», ha aggiunto.

Sebbene Claudia López abbia sottolineato diversi risultati che Bogotá ha avuto in termini di lettura durante la pandemia, ha anche indicato quali sono le notizie che la capitale avrà in questa nuova edizione di FilBO. Il primo è il padiglione «Read for Life», uno spazio che avrà più di 20 attività come lanci, workshop, colloqui con autori famosi come Piedad Bonnet e quindi imparare diversi modi di leggere.

E il fatto è che l'importanza della lettura è diventata un punto focale per il distretto, soprattutto dopo l'istruzione. López ha confermato che il Ministero della Pubblica Istruzione farà in modo che 12.000 studenti partecipino alla fiera e che tutti gli insegnanti, i direttori degli insegnanti, gli amministratori e il personale di supporto nelle nostre scuole possano entrare gratuitamente.

L'evento si è concluso con l'intervento del presidente Iván Duque, che ha affermato che «questa deve essere la fiera della riunione, ma non per tornare dove eravamo prima, ma per uscire con più forza per difendere la cultura per lo sviluppo». Per il presidente, FIlBO rappresenta l'opportunità di distribuire democraticamente l'accesso alla conoscenza e ha ricordato una frase del poeta Federico García Lorca: «Se avessi fame chiederei mezzo pane e un libro, perché non c'è fame peggiore della fame di conoscenza, che non può essere soddisfatta».

