Il burrascoso matrimonio tra Katy Jurado ed Ernest Boragnine

La prima volta che Katy Jurado si è sposata ha pensato che avrebbe vissuto una storia d'amore, tuttavia, ha subito uno dei suoi momenti peggiori al fianco di Ernest Borgnine, che l'ha ripetutamente aggredita fisicamente. A volte, l'ha persino violentata davanti alla stampa.

Durante la sua giovinezza, come una delle attrici messicane più famose a livello internazionale, Katy Jurado ha avuto una lunga serie di pretendenti di diverse nazionalità, ma è rimasta delusa dal suo primo marito, Victor Velázquez.

Sebbene pensasse che non avrebbe mai più potuto sposarsi, incontrò l'attore americano Ernest Borgnine nel 1954 durante le riprese di Vera Cruz. Si sarebbe subito innamorato di lei e avrebbe iniziato a corteggiarla.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

Ernest seguiva Jurado ovunque, riempiendola sempre di doni e dicendole le parole più belle, al punto da essere molto lusingata. Per almeno due anni l'ha trattata così, così l'attrice ha deciso di accettare di iniziare una relazione con lui.

Dal fidanzamento sono passati al matrimonio, perché il 31 dicembre 1959 si sono sposati. Tuttavia, il maltrattamento è iniziato presto dal protagonista di Marty, che in diverse occasioni l'ha aggredita a causa della sua gelosia.

In diverse occasioni, Katy si è svegliata di notte a causa della mancanza di respiro a causa del marito che cercava di strangolarla. Quando ha reagito, le ha detto che l'aveva sognata di un altro uomo e si era arrabbiato.

La violenza si è presto riflessa nei media, quando la stampa ha iniziato a rendersi conto che la famosa coppia ha litigato costantemente in pubblico, principalmente durante gli eventi a cui sono stati invitati.

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Le voci secondo cui il matrimonio stava attraversando un brutto momento sono diventate notizie, così la stampa ha iniziato a seguirli ovunque e diversi attacchi di Borgnine erano stati ripresi dalla telecamera. Il più famoso in quel periodo era quando, in Italia, l'attore l'aveva avvistata in una delle strade dove diversi giornalisti li guardavano e le fotografie della messicana picchiata sarebbero state diffuse su tutti i giornali.

Come ha ricordato Jurado nel programma Storias enarzadas, erano in una riunione alla quale erano stati invitati entrambi e c'erano bevande alcoliche. Suo marito avrebbe impiegato solo un po 'più di lei, ma questo è servito a giustificare il suo comportamento violento nei confronti della protagonista di The Seminarian.

Non lo sopportava più, così decise di iniziare a camminare da sola per le strade di Roma, ma Ernest l'avrebbe raggiunta e avrebbe iniziato a tirarle il braccio per andarsene con lui. Katy rifiutò e la discussione aumentò di tono, al punto che finì con molto sangue.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

L'istrionista ha assicurato che doveva partecipare alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con un braccio rotto a causa dei cretini del suo allora marito, che la facevano sentire vulnerabile e umiliata.

Poco prima di chiedere il divorzio, secondo la figlia di Katy, Sandra Velázquez, è stata nuovamente aggredita quasi allo stesso modo, solo che ora tutta la sua famiglia ha assistito ai maltrattamenti subiti. A quel tempo i suoi due figli assicurarono a Ernest che lo avrebbero ucciso se avesse toccato di nuovo sua madre in quel modo.

Katy ha chiesto il divorzio da Ernest nel 1963, dopo tre anni di matrimonio. Durante tutto questo processo, ha dovuto richiedere un ordine restrittivo, poiché il pericolo rimaneva latente. Per gli stessi motivi, il protagonista di El Bruto ha deciso di stare lontano dalle telecamere per tre anni.

Secondo Sandra, sua madre era molto delusa dal fatto che non ci fosse riuscita per la seconda volta innamorata.

