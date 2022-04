Questa è Aljibe, l'unica libreria di Barichara

È la prima libreria di Barichara nei suoi 314 anni di storia. È l'unico nel raggio di 100 chilometri. È uno spazio piccolo e accogliente, fondato nel 2019 da Alejandra Espinosa Uribe, figlia di Diana. È un posto che lascia il posto a qualsiasi capriccio libresco, pronto a sedersi e sfogliare libri e parlare. La libreria si trova all'angolo del parco principale, dove è possibile vedere i guayacan che fioriscono. Sebbene Barichara sia un piccolo comune, aveva ancora spazio per un posto come questo e cosa mancava.

Il concetto del sito è il più piccolo possibile. Il catalogo si basa sui gusti del lettore che è Alejandra e si nutre di ciò che la gente chiede. I libri non sono organizzati sugli scaffali per genere o soggetto, per cognome o origine dell'autore. Ecco libri per amare gli altri libri, innamorarsi, commuoversi, sapere dove ti trovi in un determinato momento. Alejandra, che è una giornalista e faceva parte del team dietro la sceneggiatura del film Encanto, sostiene che è uno spazio per dare libero sfogo ai sogni. Ha accettato di parlare con Infobae della sua esperienza a capo della libreria e di cosa questo spazio ha significato per le persone.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Da dove viene l'idea del nome della libreria?

Il nome Aljibe, che è una parola di origine araba che significa pozzo d'acqua, è un omaggio alle cisterne che un tempo esistevano nelle case di Barichara. Alcuni sono ancora conservati e quando ho incontrato queste nascite o pozzi d'acqua dolce nelle case, sono rimasto sorpreso che una risorsa come l'acqua fosse così a portata di mano poiché oggi l'acqua è scarsa a Barichara perché le cisterne erano coperte con l'arrivo dell'acquedotto. Per me è un quadro perfetto della conoscenza e della conoscenza che avevamo prima, che abbiamo perso e che ora sembrano necessarie. Anche dall'immagine della fonte della conoscenza, del pozzo insondabile della conoscenza, ecc.

Perché Barichara?

La libreria esiste a Barichara perché vivo qui da sei anni. Sono arrivato perché volevo cambiare vita e mi sono ritrovato qui a Santander.

Com'è aprire una libreria in questo paese?

Bene, nel mio caso particolare, ho avuto il vantaggio di essere l'autore di Penguin Random House, che mi ha aiutato tantissimo a generare contatti con gli editori; l'aiuto di mia madre con la stessa cosa e la mia capacità di avere una visione chiara di ciò che volevo e di come lo avrei fatto. È stato un processo di apprendimento fantastico e lo dico con una pandemia coinvolta. La verità è che c'erano molte più librerie nei villaggi. La mia esperienza mi ha insegnato che non mancano i lettori nel paese, come si potrebbe credere, c'è bisogno di accedere ai libri. Devo anche dire che nel mio caso è stato un processo molto solitario che dipende da se stessi e non esiste un manuale di istruzioni o una rete di supporto che possa guidarti su questo percorso.

Com'è stata l'accoglienza delle persone dopo un po' di tempo?

Ho avuto il privilegio e la fortuna che l'apertura e l'esistenza della libreria abbia ricevuto la calorosa accoglienza della comunità di Barichara, e che Aljibe sia una fonte di idee meravigliose nella mia vita. Sento sempre più che gli abitanti del villaggio si impossessano dello spazio e, d'altra parte, i turisti sono sempre sorpresi e apprezzano un tale spazio a Barichara.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

La libreria diventa un'attrazione turistica?

Sì, con mia sorpresa, poiché la libreria è progettata per servire Barichara e la regione non mi aspettavo che i turisti che provengono da luoghi dove ci sono molte librerie visitassero Aljibe durante le loro vacanze e lo apprezzassero. D'altra parte, è stato anche per molti altri il primo contatto che hanno con una libreria, che mi rende anche felice e ovviamente chiarisce la mancanza di librerie, o la mancanza di conoscenza della loro esistenza, in molte parti del paese.

Da dove viene la tua passione per i libri?

Sono cresciuto in una casa di intellettuali circondata da libri, i libri per me equivalgono alla mia casa d'infanzia e alla mia famiglia, sono il cordone ombelicale. Sono cresciuto essendo un grande lettore, poi ho studiato letteratura, scrivo e ora vivo circondato da libri per sentirmi sempre a casa.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Se un giorno non potesse più subentrare, esisterebbe ancora cisterna?

Non ancora, Aljibe è mia figlia ed è strettamente legata alla mia esistenza, alla mia selezione come libraio, alla mia capacità di immaginare nuovi sogni per questo progetto, quindi per ora è un'estensione del mio essere.

Che domanda può fare chi va alla cisterna?

Quella ovvia, credo. «Che libro mi consigliate?»

E quale libro mi consigliate in questi giorni?

Recentemente ho letto Fierce Attachments di Vivian Gornick, mi è piaciuto molto. Come un buon romanzo, ha la capacità di trasportare il lettore in un'altra vita ma anche di riflettere sull'essere uno scrittore, un argomento che mi affascina.

Qualcosa che consiglio di non fare in libreria

Entra con un gelato.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe è una libreria indipendente e come tale è anche un progetto culturale. Da qualsiasi parte del paese possono ordinare libri attraverso i loro social network su Instagram e Facebook: @aljibelibreria

Non dimenticare di visitare il loro sito web: www.aljibelibreria.com





CONTINUA A LEGGERE: