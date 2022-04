Passeggiate, festival e mostre: alcune fughe in Europa

HANDOUT - El Festival Wallenstein en Altdorf ofrecerá obras teatrales al aire libre. Foto: Felix Röser/Nürnberger Land Tourismus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Una passeggiata sui tetti di Rotterdam La metropoli portuale olandese di Rotterdam può essere esplorata da una nuova prospettiva. L'Ufficio del Turismo olandese ha riferito che dal 26 maggio al 24 giugno sarà possibile camminare sui tetti della città. Attraverso i ponti, la «Rotterdam Rooftop Walk» collegherà i tetti e le terrazze degli edifici sulla strada principale del centro città, Coolsingel. L'ufficio ha riferito che gli adulti pagano «una piccola somma», mentre i bambini possono salire sui tetti gratuitamente. Festival di Wallenstein in Franconia Dalla fine di giugno, l'era della Guerra dei Trent'anni può essere rianimata nella città di Altdorf, nel sud della Germania. Durante il Festival di Wallenstein, il centro storico di Altdorf sarà trasformato in un campo di guerra del XVII secolo con centinaia di protagonisti vestiti da servi, giocolieri o contadini. Dal 25 giugno al 24 luglio, nei fine settimana verranno presentate rappresentazioni teatrali all'aperto che ruotano attorno alla vita di Wallenstein (1583-1634), il comandante in capo degli eserciti del Sacro Romano Impero durante la Guerra dei Trent'anni. Il festival (www.wallensteinfestspiele.de) si tiene ogni tre anni. Il prezzo del biglietto parte da 12 euro (13 dollari). Escursioni attraverso l'arcipelago di Göteborg Un nuovo sentiero escursionistico ora consente di esplorare parti dell'arcipelago di Göteborg in Svezia. L'arcipelago è lungo 27 chilometri e attraversa le isole di Hälsö, Öckerö, Fotö e Hönö, che sono collegate da ponti. Secondo il portale «Visit Sweden», il nuovo percorso sarà completato nelle prossime settimane e l'apertura ufficiale è prevista per il 14 maggio. Quel giorno si terrà anche il «10 Island Trailrun». La registrazione per partecipare alla gara viene effettuata online. Hönö è raggiungibile da Göteborg in autobus e con un breve viaggio in traghetto. L'arcipelago è un gruppo di isole svedesi che si trovano nel Mare del Nord, di fronte alla regione di Göteborg. Altri traghetti per Sylt La rotta tra List, sull'isola tedesca di Sylt, e l'isola danese di Romo ha aggiunto nuovi collegamenti in traghetto. La compagnia di navigazione FRS Syltfähre ha esteso i suoi orari per l'inizio della stagione ed è nuovamente operativa con due traghetti, in partenza ogni ora da entrambi i porti dalla mattina alla sera. Oltre alle auto, i traghetti possono trasportare anche roulotte. L'isola di Sylt è collegata alla terraferma danese da una strada lunga una decina di chilometri che può essere utilizzata gratuitamente. Lutero e il potere delle parole al castello di Wartburg La traduzione del Nuovo Testamento in tedesco in sole undici settimane, tra il 1521 e il 1522, è una delle grandi conquiste di Martin Lutero. La mostra «Lutero traduce. On the Power of Words» al castello di Wartburg, nella città di Eisenach, è dedicato a questo evento storico. La mostra speciale (www.wartburg.de/de/sonderausstellung), visitabile tra il 4 maggio e il 6 novembre, traccia parallelismi con il presente, ad esempio, con la questione del potere delle parole nel XVI secolo e il potere che detengono al giorno d'oggi. dpa