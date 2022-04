Tre incendi sono stati segnalati a San Cristobal, nel sud di Bogotà, durante il fine settimana.

Durante il Venerdì Santo e il sabato nel sud-est di Bogotà, sono stati segnalati tre incendi nelle colline della città di San Cristóbal, in cui fortunatamente non ci sono stati feriti, sebbene lo strato vegetale della zona sia stato interessato.

Come riportato sull'account Twitter dell'ufficio del sindaco locale, venerdì pomeriggio è scoppiato il primo incendio, che ha richiesto il supporto di macchine per controllare le fiamme.

«L'incendio boschivo la cui origine, a quanto pare, è stata causata da cause naturali, è stato controllato nel quartiere di Quindío», hanno trinato quel giorno.

Tuttavia, domenica, sono state segnalate altre due conflagrazioni che sarebbero state causate dalle attività ricreative svolte dalle persone in questo periodo della Settimana Santa.

«Di solito abbiamo episodi di incendi boschivi in questa zona e soprattutto quando bambini e ragazzi sono in vacanza, poiché vanno a fare una passeggiata e improvvisamente vengono trascurati e generano una conflagrazione», ha detto al telegiornale il tenente Jairo Bolaños dei vigili del fuoco ufficiali della capitale colombiana. programma Citynoticias.

Secondo lo stesso funzionario, le fiamme hanno interessato 800 metri quadrati della collina nelle vicinanze del quartiere Altos del Zuque.

«Di copertura vegetale a circa 2 chilometri di distanza l'uno dall'altro, quindi ci fa prevedere che fossero intenzionali. Circa 500 metri quadrati sono stati bruciati e nell'altro, circa 300 metri quadrati «, ha detto il soccorritore sulla TV della città di Bogotá.

In quei media, hanno spiegato che il fuoco ha colpito la copertura vegetale che compone i retamos spinosi e le piante autoctone della capitale colombiana. In entrambi gli incidenti, non sono state segnalate persone colpite e sono stati necessari tre macchine e un camion cisterna per spegnere le fiamme.





Piano di restituzione

Proprio questa domenica segna la fine della Settimana Santa e, con essa, le vacanze di molti abitanti della capitale colombiana che hanno lasciato la città nei giorni scorsi. Come al solito, questo sabato inizia il ritorno dei viaggiatori a Bogotà e le autorità si stanno già preparando a far avanzare il piano di rimpatrio.

Secondo i dati del Segretariato distrettuale per la mobilità, quasi 800.000 veicoli hanno lasciato la capitale del paese in altri comuni per godersi questa pausa. Allo stesso modo, l'ultimo rapporto dell'ufficio del sindaco mostra che più di 400.000 auto sono già tornate in città.

Il più alto flusso di traffico di entrate verso Bogotà dovrebbe avvenire tra sabato 16 e domenica 17 aprile, nello sviluppo del piano di rimpatrio.

Le persone che si recano a Bogotà questo fine settimana dovrebbero tenere conto delle chiusure stradali in vigore, ad esempio quella sulla strada che porta da Girardot alla capitale del paese. È anche importante notare che l'ingresso alla città non può essere effettuato in qualsiasi momento, in quanto ci sarà un picco e una placca regionale.

La domenica di Pasqua fino a mezzogiorno, tutti i veicoli potranno entrare in città, dalle 12 alle 16 entreranno nella capitale del paese i veicoli con targhe pari. Dalle 16:00 alle 20:00, le auto la cui targa termina con numeri dispari potranno entrare.

Dalle 20:00 in poi, il passaggio sarà nuovamente abilitato per tutti i veicoli che desiderano entrare a Bogotà indipendentemente dal numero su cui termina la targa.

Va notato che, parallelamente alla restrizione all'ingresso in città, le autorità locali implementeranno la gara reversibile della Settima Gara da 245th Street e 180th Street, tra le 14:30 e le 20:00.





CONTINUA A LEGGERE: