«Sneakerella»: una nuova versione di «Cenerentola» arriva su Disney Plus

«Sneakerella»: il nuovo film Disney Plus che reinventa la storia di «Cenerentola». (Disney Plus)

Un nuovo musical sta arrivando su Disney Plus: è Sneakerella, il film interpretato da El (Chosen Jacobs), aspirante sneaker designer (da lì inizia la parola del titolo, sneakers in inglese, sneakers in spagnolo) che vive nel Queens a New York City. Ma mentre insegue quel sogno, lavora nel negozio di scarpe che apparteneva a sua madre, morta qualche anno fa, e ha un talento artistico che nasconde a Trey, il suo patrigno (Bryan Terrell Clark), e ai suoi due odiosi fratellastri: Zelly (Kolton Stewart) e Stacy (Hayward Leach) .

Ma la vita di questo giovane cambierà quando incrocerà casualmente la sua strada con Kira King (Lexi Underwood), la figlia di Darius, uno dei migliori giocatori di basket nella storia dello sport e anche uno dei magnati del mondo delle sneaker. Kira è conosciuta come la principessa blu di Manhattan e quindi inizierà questa storia d'amore degna di Cenerentola (il suo nome Cenerentola in inglese, da cui le ultime lettere del titolo di questo film).

Sneakerella è un musical all'insegna dell'hip/hop e del pop, che cerca di dare una svolta alla classica storia d'amore de La Cenerentola. Ma ora, cosa succederà dopo l'incontro tra El e Kira? Il protagonista farà tutto ciò che è in suo potere per riunirsi con la giovane donna e per questo avrà la collaborazione di Sami (Devyn Nekoda). Insieme e con l'aiuto della magia, riusciranno a trovare il coraggio di usare il loro talento e sognare di raggiungere i loro obiettivi.

L'uscita di questo film è stata posticipata due volte per vari motivi. Inizialmente era previsto il rilascio lo scorso anno, quindi la data è stata posticipata al 18 febbraio 2022, fino a quando la sua uscita non è stata finalmente confermata per il prossimo 13 maggio su Disney Plus.

Jacobs e Lexi Underwood scelti sono raggiunti da John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Robyn Alomar e Yvonne Senat Jones. Il film è diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, che è anche la produttrice esecutiva. Questo compito è condiviso con Jane Startz e Rachel Watanabe-Batton. La sceneggiatura è stata lasciata a David Light & Joseph Raso, Tamara Chestna (è anche produttrice esecutiva) e Mindy Stern & George Gore II, che erano basati su una storia di Stern & Gore e Light & Raso.

