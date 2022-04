Qual è il motivo per cui cani e altri animali si leccano le ferite

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

Il detto «leccarsi le ferite» è una metafora che è sinonimo di ritirarsi e riprendersi da una ferita , e il comportamento è osservato in alcuni animali domestici e in altri animali. I cani lo fanno; Lo fanno i topi, lo fanno anche le formiche. Tutti i tipi di insetti applicano la loro saliva a graffi e graffi. Ma perché questi animali si leccano le ferite?

La risposta sta in gran parte nelle azioni auto-lenitive del leccare e nelle proprietà curative della saliva. Leccare le ferite è una risposta istintiva, perfezionata dalla selezione naturale , che può alleviare l'irritazione e il dolore e persino aiutare le lesioni a riprendersi più velocemente, secondo il dott. Benjamin Hart, veterinario in pensione e professore emerito presso l'Università della California, Davis.

Ma nei cani e in altri animali domestici, l'istinto può facilmente ritorcersi contro, soprattutto quando sono disponibili trattamenti migliori per le ferite.

Per gli animali «senza pollici o medicine», leccare è «il meglio che probabilmente hanno», ha detto la dott.ssa Kristi Flynn, veterinaria ed esperta di comportamento animale presso l'Università del Minnesota. La leccata può rimuovere detriti, come sporco o pezzi di pelle flaccida, da una ferita , mentre aiuta ad alleviare il dolore, secondo Flynn. È simile a come una persona potrebbe strofinarsi il piede dopo aver colpito un dito del piede o aver afferrato il braccio dopo essersi appoggiata a una stufa calda. «Quando gli animali soffrono, è una naturale inclinazione cercare di calmare un'area», ha spiegato Flynn.

Hart ha accettato. «Leccare le ferite è un istinto nei cani che risale all'antenato del lupo», ha rimarcato. «Hanno una ferita; hanno l'istinto di leccarla: tienila pulita e lava via lo sporco e la sporcizia». E al di là del tentativo immediato di calmarsi, la ricerca di Hart e altri ha dimostrato che la saliva di alcuni animali ( compresi gli esseri umani) ha proprietà antibatteriche e di promozione della crescita di tessuti e nervi che accelerano la guarigione.

Ad esempio, la saliva del cane è efficace nell'uccidere lo Streptococcus canis, una forma di streptococco che infetta principalmente gli animali e i batteri di E. coli, secondo uno studio del 1990 scritto da Hart e pubblicato sulla rivista Fisiologia e comportamento . Un altro studio del 2018 che ha confrontato la saliva canina e umana dalla rivista PLOS One ha trovato più proteine immunitarie e di crescita cellulare specifiche per la saliva del cane.

Nel frattempo, la saliva dei roditori contiene composti che promuovono la crescita della pelle e la chiusura delle ferite, secondo uno studio del 1979 sulla rivista La natura e uno studio del 1991 sulla rivista Gerontologia sperimentale. Fattori di crescita simili si trovano anche in piccole quantità nella saliva umana, secondo uno studio del 2019 negli Archivi di Biologia orale .

Tuttavia, nell'era della medicina moderna, sia per gli animali domestici che per le persone, leccare le ferite può causare più danni che benefici, motivo per cui cani e gatti spesso tornano a casa dal veterinario con un collare di plastica .

Leccare il sito di una ferita chirurgica può danneggiare o estrarre le suture e questo «fa sì che una lesione molto piccola diventi un grande disastro», ha detto Flynn. I cani sono particolarmente inclini a leccarsi troppo, il che può impedire la guarigione delle lesioni. «Fanno una montagna con un granello di sabbia e semplicemente non hanno il giudizio per fermarsi», ha detto.

«Le ferite da leccare possono anche aumentare il rischio di infezione introducendo batteri orali nel sito danneggiato», ha aggiunto l'esperto. Sebbene la saliva abbia alcune proprietà antibatteriche, non è un germe killer universale. Ad esempio, la ricerca di Hart del 1990 ha rivelato che la saliva canina non uccideva lo Staphylococcus, un genere di batteri che causano infezioni da stafilococco e si trovano comunemente nelle ferite.

Quindi, se leccarsi le ferite non è particolarmente utile, perché si è evoluto e persiste per molte generazioni? «Le cose che si evolvono non sono corrette al 100%», ha osservato Hart. «Devono essere utili il 75% delle volte o il 50% delle volte, eppure saranno mantenuti dalla selezione naturale perché è meglio di niente».

Ma la scienza e la medicina moderne tendono ad avanzare più velocemente dell'evoluzione. Le ferite da leccare sono una buona soluzione per gli animali selvatici che non hanno altre alternative. Tuttavia, per i proprietari di cani e gatti, è meglio ascoltare i consigli di un veterinario.

