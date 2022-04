Le possibilità di un nuovo confinamento in Colombia a causa del covid-19

Dato il panorama vissuto in alcune città della Cina a causa dell'aumento dei casi di covid-19 e del ritorno al confino, c'è da preoccuparsi se si possa applicare nuovamente un blocco rigoroso in Colombia, considerando che il virus ha lasciato più di 6 milioni di infezioni e 139.000 morti a causa della malattia.

Secondo le informazioni del Ministero della Salute, è stato notato che questo sabato 16 aprile quattro colombiani sono morti a causa della malattia l'ultimo giorno, una cifra che si è verificata il 25 marzo 2020.

Nonostante la situazione in Cina, l'epidemiologo Carlos Saavedra ha escluso questa possibilità per la Colombia. «I paesi ad alto rischio di infezione sono la Nuova Zelanda e l'Australia, perché come la Cina, hanno implementato un rigoroso confinamento, in cui non c'era una circolazione significativa del virus, ma si basavano sui vaccini», ha detto anche il professore presso la Facoltà di Medicina presso la National University.

Due anni dopo l'inizio della pandemia, Saavedra ha spiegato che la paura del virus è ancora molto forte in questi paesi. «C'è ancora il panico per la presenza di infezione ed è per questo che vengono prese le misure drastiche a cui stiamo assistendo, come uccidere animali domestici e stabilire un confinamento rigoroso, che in realtà non sono più giustificate in questo momento perché il virus è in una fase di migrazione da pandemia a endemica «, ha detto.

Il medico dice: «La Colombia potrebbe avere processi di ricircolo stabili e piccoli picchi stagionali legati al clima e ci saranno di nuovo picchi di infezione, ma le forme gravi saranno rare e rare, perché un'alta percentuale della popolazione è vaccinata e ha già sofferto della malattia».

Da parte sua, il medico Jorge Alberto Cortés Luna, specialista in Medicina Interna, infettiologo e professore all'Università Nazionale, afferma che «in Cina ci sono 1,4 miliardi di persone, di cui probabilmente un milione ha avuto covid-19».

Il medico ha anche affermato che nel paese asiatico, «il problema può essere riassunto nel fatto che la sua popolazione è molto grande e poiché la trasmissione da uomo a uomo non può essere controllata, ci sarebbe ancora la possibilità che centinaia e centinaia di persone moriranno se il paese non è chiuso come sta facendo».

I due specialisti concordano sul fatto che tutte le varianti che vengono presentate nel mondo raggiungeranno il paese, ma al momento, in tutto il pianeta, c'è un'alta capacità di rispondere al virus.

Il rapporto più recente del Ministero della Salute sottolinea inoltre che a partire da sabato 16 aprile 2022 erano già state applicate in Colombia 81.956.379 dosi del vaccino contro il covid-19.

Secondo lo stesso rapporto, il numero di colombiani con il programma vaccinale completo, cioè quelli che hanno già ricevuto le due dosi del biologico, ammonta attualmente a 28.784.074 persone, mentre 6.395.050 persone sono state immunizzate con dosi singole. Allo stesso modo, sono state applicate 11.023.334 dosi di richiamo.

Aggregando tutte le cifre, la Colombia ha raggiunto un totale di 6.089.540 infezioni, di cui 3.273 sono casi attivi e 5.922.819 corrispondono a casi positivi che sono già riusciti a superare la malattia. Durante l'ultimo giorno sono stati applicati un totale di 9.814 vaccini, di cui 2.323 per la seconda iniezione, mentre altri 484 erano monodose.

