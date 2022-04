Paura nella Sierra Nevada de Santa Marta per gli scontri tra il Gulf Clan e Los Pachencas

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Nella zona rurale del comune di Ciénaga (Magdalena), ci sono avvertimenti sui combattimenti che le auto-definite forze di autodifesa gaitaniste della Colombia, meglio conosciute come il clan del Golfo, e le forze di autodifesa Conquistadora della Sierra o Los Pachenca, che hanno combattuto sul territorio dall'inizio della Settimana Santa per continuare a commettere crimini con il traffico di droga.

Il villaggio di La Secreta è il più colpito, hanno riferito sul quotidiano Barranquilla El Heraldo, dove si sono intensificate le ostilità tra i due gruppi di narcotraffico, a seguito delle quali diverse famiglie hanno abbandonato le loro case e si sono trasferite nelle aree urbane della città, e il vicino comune di Zona Bananera, così come le città di Santa Marta e Barranquilla.

Nel frattempo, sulla stazione radio Caracol si sono consultati con un antropologo Lerber Dimas, che è un analista del conflitto in quella regione del paese, che ha spiegato che le persone colpite non si riconoscono come sfollati, poiché hanno lasciato volontariamente le loro case per prevenire qualsiasi incidente nel in mezzo agli scontri tra le strutture criminali.

«Non hanno riferito, né lo faranno. Non capiscono che si tratta di uno spostamento forzato. Per loro è grave, ma ciò non implica che si tratti di sfollamento perché nessuno ha detto loro: -lasciare quest'area-, ma se ne sono andati di loro spontanea volontà perché hanno visto il rischio e questo è lo spostamento e anche se lo interpretano in modo diverso, il crimine sta accadendo», ha spiegato a Radio Caracol.

Ha aggiunto che questi due gruppi, emersi dall'estinto Auc, si stanno raggruppando, il che ha portato all'ondata di violenza in quella zona dei Caraibi colombiani. «Nessuno sta dicendo loro di andarsene, ma non ci sono garanzie di sicurezza o tranquillità», ha detto.

Sul giornale locale El Informador, si sono consultati con le autorità locali di Ciénaga, dove hanno dichiarato di non aver ricevuto notizie sulla partenza forzata di persone che vivono in luoghi colpiti dagli scontri armati.

«L'ordine pubblico è stato controllato in termini di settore urbano; tuttavia, nella zona rurale ci sono stati alcuni danni a La Secreta, ma facciamo l'eccezione che l'esercito nazionale sta già sorvegliando il settore e garantendo la sicurezza degli abitanti», hanno citato in quel mezzo ciò che il segretario ha detto il governo municipale, Hector Zuleta Rovira.

Il funzionario ha assicurato che il sindaco della popolazione, Luis Tete Samper, ha chiesto al ministro della Difesa, Diego Molano, di rafforzare la presenza dei militari nella zona di fronte all'assedio dei gruppi di narcotrafficanti e ha ribadito che fino ad ora non c'erano informazioni sui civili colpito.

«Finora non abbiamo un rapporto che confermi se le persone sono ferite o uccise o se ci sono famiglie sfollate, come hanno detto molti media. Finché non avremo il rapporto ufficiale dell'Esercito che sta ispezionando l'area, non possiamo iniziare il percorso pertinente; il che è chiaro che in coordinamento con altre entità stiamo implementando le strategie necessarie per ottenere la maggior parte delle informazioni sul caso», ha concluso.





