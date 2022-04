Dove guardare i film di Robert Eggers, regista che sta per pubblicare «The Man from the North»

Trailer di «L'uomo del nord». (Immagini universali)

Questa settimana Robert Eggers presenta in anteprima il suo nuovo film, The Man from the North, che vede ancora una volta Anya Taylor-Joy tra i protagonisti così come The Witch, il film d'esordio del regista americano che ha conquistato pubblico, botteghino e critici specializzati . Per la sua nuova proposta, entrerà in una storia di vendetta vichinga che avrà Alexander Skarsgard al centro della scena.

Il regista americano nato nel New Hampshire ha solo due lungometraggi nella sua filmografia e con cui arriverà questa settimana saranno già tre nella sua storia. Questo non gli impedisce di girare con i migliori attori disponibili o di accedere a progetti come il remake di Nosferatu, un classico della storia del cinema classico diretto da F.W. Murnau. Con una promettente carriera da regista, passiamo in rassegna i suoi primi due film e dove guardarli.

La bruja - Netflix

Interpretato da Anya Taylor-Joy, la giovane donna che anni dopo è diventata un fenomeno mondiale con la serie Lady's Gambit, il film racconta una storia semplice in produzione, ma complessa dalla sceneggiatura. Superbo uso del montaggio e della fotografia per entrare in una storia sulle streghe nel New England nel 1630. Ottima ricreazione di costumi, linguaggio usato del tempo ben applicato e atmosfera. Elementi chiave per il tono del film per accompagnare la storia e la performance dell'attrice. Il film ha attraversato diversi festival con grande successo e poi il suo arrivo nel cinema commerciale è stato migliore del previsto. Lettera di presentazione imbattibile per Eggers.

«The Witch» si svolge nel 1630 nel New England, quando una famiglia devotamente cristiana è minacciata dalle forze della stregoneria e della magia nera.

El faro - Star+

La scommessa era più grande. Non nel budget, ma nell'ambizione. Robert Eggers ha raccontato una «piccola» storia, ma la scommessa è stata enorme. I suoi protagonisti: Willem Dafoe e Robert Pattinson, che si sono messi nei panni di una guardia del faro e del suo assistente. Il contesto: rinchiuso per settimane e sull'orlo della follia su una presunta isola maledetta. Il tutto girato in bianco e nero e in un formato più squadrato del solito, una scelta azzardata per un autore anche rischioso. Il secondo film del regista americano è riuscito a convincere i critici specializzati e la stessa Hollywood.

Un'isola misteriosa ospiterà un veterano guardiano del faro (Willem Dafoe) e il suo giovane assistente (Robert Pattinson) per quattro settimane. (Immagini universali)

L'uomo del nord - nei cinema

Il nuovo film di Robert Eggers, regista del appena citato e affascinante The Witch and The Lighthouse, ha già le prime reazioni al film che parlano di una storia di vendetta piena di sangue. Sottolineano anche che il film è il più accessibile del regista e che è pieno di buone interpretazioni. E sono tutti d'accordo sul fatto che si tratta di un lavoro eccellente. Lo hanno persino definito «imbattibile». The Northman (il suo nome originale), è basato sul popolare racconto scandinavo che ha ispirato l'Amleto di Shakespeare. Eggers ha ottenuto un budget di $90 milioni per presentare una storia in cui vengono rilasciati ancora una volta la magia e il lato più selvaggio dell'uomo. Nella sua prima anteprima ufficiale, mostra già tutte le sue lettere, incluso il ritorno di Anya Taylor-Joy a lavorare con il regista che ha catapultato la sua carriera.

Si apre il 21 aprile nei cinema.

Una produzione epica che racconta le avventure di un giovane principe vichingo, che vuole vendicare l'omicidio di suo padre. (Immagini universali)

Mentre finisce il press tour di The Man from the North, Robert Eggers continua a lavorare su Nosferatu, il remake del classico horror, anche se sostiene che il suo film è maledetto ed è perché «lo spirito di F.W. Murnau gli sta dando segni che deve rallentare». Nel frattempo, resta da aspettare l'uscita del suo ultimo film, che continua ad aggiungere il pollice in alto.

