La Marina ha sequestrato litri di carburante e tonnellate di cemento nei fiumi Nechi e Magdalena

Questo giovedì, nello svolgimento delle operazioni di registrazione e controllo del fiume, la Marina colombiana, insieme all'esercito nazionale, è riuscita a sequestrare 14.790 galloni di carburante e 7,5 tonnellate di cemento sui fiumi Nechí e Magdalena.

L'incidente è avvenuto nelle vicinanze dei comuni di Gamarra (Cesar), Nechí (Antioquia) e Magangué e Morales (Bolívar), dove sono stati collocati 11.709 galloni di gasolio e 3.081 galloni di benzina.

Inoltre, nelle vicinanze del comune di Morales (Bolívar), sul fiume Magdalena, sono stati sequestrati 3.500 chilogrammi di cemento grigio nello stesso affluente e nelle vicinanze del comune di Gamarra (Cesar) sono stati sequestrati 4.000 chilogrammi dello stesso materiale.

Attraverso un comunicato stampa, la Marina ha riferito che durante le ispezioni effettuate sulle navi tipo spedizionieri, i suoi membri dell'equipaggio non hanno presentato il certificato di non segnalazione per il traffico di droga , quindi il materiale è stato confiscato e messo a disposizione delle autorità competenti di questi comuni. Nel corso delle operazioni non ci sono state catture.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

La Marina continuerà inoltre a svolgere operazioni congiunte di controllo e ispezione fluviale, al fine di negare l'uso dei fiumi per attività illegali, garantendo la tranquillità e la sicurezza degli abitanti della regione.

È stato annunciato che durante le operazioni nel Pacifico colombiano ha sequestrato quasi 900 chilogrammi di squalo, una specie protetta la cui pesca, industriale e artigianale, è vietata in tutto il paese.

I 900 chilogrammi sono stati sequestrati in due operazioni.

Il primo sequestro è stato ottenuto durante i lavori di pattugliamento marittimo effettuati dalla stazione della guardia costiera di Bahia Solano, dove si trovava un peschereccio che aveva problemi nel suo sistema di propulsione a 20 miglia nautiche dall'area urbana di Bahia Solano, che aveva problemi nel suo sistema di propulsione e stando a quanto dichiarato dai membri dell'equipaggio, erano alla deriva due giorni fa.

Dopo averlo trovato, il personale della Marina ha rimorchiato il peschereccio fino al molo della stazione di guardia costiera di Bahia Solano, dove «hanno controllato lo stato di salute dei membri dell'equipaggio trovandoli in buone condizioni. Successivamente, in coordinamento con i funzionari dell'Autorità nazionale per l'acquacoltura e la pesca (AUNAP) e la Regional Autonomous Corporation for the Sustainable Development of Chocó (Codechocó), è stata effettuata un'ispezione in cui una borsa con 15 pinne e sette squali pesavano circa 200 sono stati trovati chilogrammi».

D'altra parte, il secondo sequestro è stato ottenuto durante un'ispezione di routine, anche a Bahia Solano, in cui gli uomini in uniforme della Marina hanno trovato una barca «in cui sono stati trovati 30 squali senza testa o pinne, del peso di circa 700 chilogrammi».

Vale la pena ricordare che il decreto 281 del 2021 ha stabilito misure per la protezione e la conservazione di squali, razze marine e chimere in Colombia, «queste specie rappresentano un'importanza ecologica per il mantenimento della salute dei mari e degli oceani del territorio nazionale, motivo per cui la loro pesca e il marketing è vietato».

