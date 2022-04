Il momento scioccante in cui un veicolo viene colpito da un fulmine su un'autostrada degli Stati Uniti

A car è impattato da A fulmine su a strada

Quando il fotografo e cacciatore di tempeste, Chris Riske, e il suo amico, More Pi, sono andati alla ricerca di immagini per il loro canale YouTube, non immaginavano che avrebbero fatto parte delle notizie nei loro registri.

« Questa è una folle immagine irripetibile di un'auto colpita da un fulmine !» ha anche descritto lo youtuber quando ha presentato la sua pubblicazione.

Nel video puoi vedere come Chris era parcheggiato sul ciglio di una strada, nella città di Gilmore City, in Iowa. Mentre l'altro veicolo, una Toyota Prius, è stato colpito da un lampo durante una manovra nella tempesta.

«Storia: il mio amico è stato colpito da un fulmine il 12 aprile 2022 in Iowa durante un inseguimento nella tempesta. Stava solo girando in quella direzione quando è successo», ha spiegato anche in fondo al video sul suo canale.

Sebbene a prima vista il momento sia quasi impercettibile, quando si gioca a una velocità inferiore il video può essere visto chiaramente come il fulmine colpisce la parte posteriore del tetto dell'auto.

Lo scarico lascia dietro di sé alcune scintille che cadono sul marciapiede e un po' di fumo sul tetto dell'auto che svanisce rapidamente.

«Oh mio Dio, oh mio Dio», è l'unica cosa che il fotografo riesce a dire mentre registra inaspettatamente l'accaduto.

Nonostante l'immagine sorprendente, il conducente del veicolo è rimasto illeso, secondo lo youtuber.

«La tua auto è stata immobilizzata e si sta ancora lavorando. PAZZESCO!» , ha detto di concludere la sua storia.

MORTE IN CASA

Questa settimana una donna di 20 anni è morta in Arkansas dopo che un albero è caduto sulla sua abitazione mentre pesanti tempeste hanno colpito lo Stato e un possibile tornado ha squarciato i tetti delle case dell'Alabama, hanno detto i funzionari.

La morte della donna è avvenuta mercoledì come parte di uno scoppio di più giorni di maltempo che ha causato tornado, forti venti e forti grandine in alcune parti degli Stati Uniti centrali e meridionali.

Un possibile tornado ha squarciato i tetti delle case in una comunità di alloggi pubblici e ha schizzato detriti sulle auto mercoledì notte nella contea rurale di Greene, Alabama, di 90 miglia a sud-ovest di Birmingham. Billy Hicks, che vive nella zona, ha detto alla WBMA-TV di essere sdraiato quando ha sentito una folata di vento durata solo pochi secondi.

«Sono saltato in piedi e mi sono messo i vestiti, mi sono messo le scarpe quando era finita. Mi sono avvicinato alla porta laterale e ho guardato dall'altra parte della strada. Sapevo che qualcosa aveva avuto un impatto su tutte queste case», ha detto Hicks, che è salito sulla sua auto per cercare i vicini.

Quanto alla morte in Arkansas, la donna è morta quando un albero è crollato sopra la sua casa di Rison poco dopo le 16.30 di mercoledì, immobilizzandola sul divano, ha riferito Stephen McClellan, coordinatore della gestione delle emergenze della contea di Cleveland. Rison si trova a circa 90 chilometri a sud di Little Rock.

(Con informazioni fornite da AP)

