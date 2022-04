Il commento acido di Hector de Mauleon contro AMLO in risposta a Martín Moreno: «Senza empatia»

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Dopo la revoca del mandato, molti critici si sono scagliati contro la consultazione del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), che hanno descritto come un esercizio per rafforzare l'ego dell'amministratore delegato.

Queste argomentazioni sono nate, soprattutto, a causa del grande astensionismo che si è verificato, poiché solo il 20% circa dell'elettorato dell'intero paese ha votato alla consultazione e il 40% di questi era necessario perché i risultati fossero vincolanti. Sono stati contati circa 16 milioni di voti, di cui il 91% a favore del presidente che continuasse la sua amministrazione.

A seguito di questi risultati e dell'ondata di critiche contro questo processo consultivo, lo scrittore e giornalista Francisco Martín Moreno ha pubblicato sui suoi social network un commento controverso in cui ha associato il analfabetismo con la simpatia per il presidente mostrata durante il voto nella Revoca del Mandato e ha assicurato che il suo sostegno riposa lì.

Al che AMLO ha risposto rapidamente definendolo un classista e condividendo il rapporto Global Leader Approval Ratings di Morning Consult.

In questo documento si è visto che il sostegno della popolazione in Messico a López Obrador era del 67%, il che lo colloca al secondo posto tra i leader più approvati sotto il presidente dell'India.

«Lui e i seguaci del conservatorismo ramplón dovrebbero sapere che il sondaggio di oggi mi pone al secondo posto tra i 21 presidenti del mondo», ha scritto il presidente.

Di fronte a questa discussione, il cronista Hector de Mauleón ha risposto con un commento acido in cui ha messo in dubbio l'utilità di questo risultato se il paese ha un «malgoverno» e il paese è «rotto».

«Ahahah. Potranno posizionarlo al primo posto della galassia... e a che serve questo al Paese che governa? Distrutto, a pezzi, con malgoverno, senza empatia, vittima delle sue occorrenze»

In quella pubblicazione di Moreno, ha confrontato due mappe prodotte dall'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) che registrano il livello di analfabetismo da parte dello Stato e in un'altra il livello di partecipazione delle persone alla Revoca del Mandato.

«I seguenti dati di INEGI sono certamente luminosi e rivelano l'origine del potere di López Obrador. Più analfabetismo, più voti per Morena... », ha scritto lo scrittore che si è espresso contro AMLO e il suo governo chiamato la Quarta Trasformazione (Q4).

Mentre il presidente si è detto orgoglioso e che «l'istruzione non è la stessa della cultura».

Allo stesso modo, il giornalista e cronista Hector de Mauleón si è posizionato contro le misure di sicurezza adottate dal governo 4T, tra le altre questioni.

Tale è stato il caso in cui il governo ha vietato alla rivista Nexos di stipulare un contratto con il governo per due anni e ha imposto una multa di quasi un milione di pesos, che il giornalista ha descritto come una «forma di censura indiretta».

O in cui ha condiviso la storia della morte di Hilda Cruz, morta di COVID-19 quando non ha ricevuto aiuto da nessun ospedale. Questa storia è stata etichettata da Estefanía Veloz, comunicatrice e collaboratrice di Canal Once, come falsa notizie, e ha indicato de Mauleón per aver presumibilmente trascurato la convalida dei dati.

Al che ha risposto: «In questo modo usano @CanalOnceTV per attaccare chi critica il governo @lopezobrador_».

