FLIP respinge le accuse ai giornalisti che hanno indagato su un'operazione militare a Putumayo

La Foundation for Press Freedom (FLIP) ha respinto le accuse ai giornalisti che si sono recati a Putumayo per indagare sull'operazione militare del 28 marzo. I giornalisti di El Espectador, Vorágine e Revista Cambio hanno stretto un'alleanza e si sono recati nel villaggio di Alto Remanso per conoscere gli eventi che sono ora indagati dalla Procura della Repubblica e da altre entità.

È importante ricordare che l'operazione è stata presentata dal Ministero della Difesa come un risultato contro il traffico di droga, dal momento che 11 presunti dissidenti delle FARC erano stati licenziati; tuttavia, giorni dopo si è saputo che erano in realtà civili che si trovavano in un bazar che cercava di raccogliere fondi per un badge per impronte digitali.

Questa situazione è stata verificata dai giornalisti, che hanno raccolto prove e testimonianze che dimostrano che l'operazione si è trasformata in un massacro contro civili innocenti. Infatti, le organizzazioni sociali e la stessa comunità nel comune di Puerto Leguizamo hanno indicato che si tratterebbe di un omicidio con la modalità dei «falsi positivi».

Dopo che i media hanno diffuso le prove e le storie delle vittime, il candidato alla presidenza Enrique Gomez si è scagliato contro i giornalisti che hanno condotto le indagini.

«C'è un atteggiamento ipocrita che diversi media hanno preso le bandiere del traffico di droga a demerito delle popolazioni più vulnerabili del Paese», ha scritto l'aspirante del National Salvation Movement. A sua volta, ha definito la notizia «di parte» e ha chiesto al ministro della Difesa, Diego Molano, «di stare a guardare e presentare i suoi file».

Con queste dichiarazioni, FLIP ha rilasciato un comunicato stampa in cui assicura che «questi tipi di accuse, infondate e che collegano anche i giornalisti ad azioni illegali come il traffico di droga, cercano di delegittimare il loro lavoro, ma soprattutto metterli in pericolo». La fondazione ha definito le parole di Gómez «altamente irresponsabili» in quanto la stampa colombiana è stata uno degli attori più violati dal conflitto armato.

Come argomento, FLIP ha fatto riferimento a una sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACHR): «Durante il 1990 (...) i giornalisti sono stati presi di mira dai vari attori del conflitto a causa delle loro critiche, delle loro denunce o per aver riferito su questioni delicate, in particolare la violenza legata al traffico di droga».

D'altra parte, il candidato del National Salvation Movement ha anche scritto su Twitter che «i media non sono giudicati o giudicati dagli uomini coraggiosi che compongono le Forze Armate. Il giusto processo deve aver luogo in ogni circostanza».

Pertanto, FLIP ha ricordato a Gómez che il giornalismo ha garanzie per indagare su questioni di interesse pubblico. «Su questo, la Corte costituzionale si è pronunciata nel 2009 e ha chiarito che la 'verità giudiziaria', cioè quella che deriva dai procedimenti giudiziari, non equivale necessariamente a 'vera verità'», ha dichiarato la fondazione nel comunicato stampa.

L'entità ha affermato che il candidato alla presidenza dovrebbe «tendere a garantire che ci sia un buon clima per praticare il giornalismo. Tuttavia, Gomez si sta allontanando da tali obblighi». Gli hanno anche chiesto di rettificare i suoi commenti e di «astenersi dal fare valutazioni che mettano a rischio i giornalisti».

FLIP ha anche invitato l'Ufficio del Procuratore Generale e il Consiglio elettorale nazionale a stabilire una strategia per prevenire la violenza elettorale quando è diretta alla stampa e ad adottare sanzioni contro i responsabili.

