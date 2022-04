Fabian Sanabria, accusato di abusi sessuali sui suoi studenti, ritiene che il perdono sociale di Petro: «È una proposta etica»

Oltre alla tempesta politica affrontata dal candidato presidenziale Gustavo Petro per la sua proposta di «perdono sociale» c'è un altro aspetto — piuttosto controverso —: il sostegno di Fabian Sanabria, il professore dell'Università Nazionale della Colombia, accusato di presunti abusi sessuali su diversi suoi studenti.

La difesa del sociologo è stata registrata in video, dopo che l'ex consigliere Hollman Morris, amico intimo di Petro, lo ha invitato al suo programma sul Terzo Canale, in cui ha cercato di giustificare la proposta del candidato per il Patto storico.

Per l'accademico, il perdono sociale di Petro non è un'idea così inverosimile, come hanno sottolineato diversi politici di diversi settori. Inoltre, Sanabria afferma che questo tipo di amnistia non viene data a «la topa tolondra». Questo è stato il suo intervento:

Nel suo discorso, che è stato ampiamente diffuso sui social network con messaggi di indignazione, il presunto aggressore ha in qualche modo giustificato l'idea di Petro, che si dice vada a beneficio di diversi prigionieri condannati per corruzione, come i fratelli Iván e Samuel Moreno, protagonisti della cosiddetta giostra del reclutamento in Bogotà.

«Quello che vediamo in Colombia, purtroppo, è che è una società malata (...) siamo una società in cui siamo 'occhio per occhio e dente per dente'. Siamo in un mondo di puntamento, sinistra e destra, su e giù», ha detto il docente universitario.

Successivamente, Sanabria ha cercato di fare una similitudine tra una malattia intestinale e il perdono sociale che l'ex sindaco di Bogotà ha avuto nell'occhio dell'uragano per alcuni giorni. «La società non può curare la sua flora intestinale se sicuramente non prende un po' di avena e fibre. La proposta di un perdono sociale (...) è una proposta etica, e ovviamente ci vogliono generazioni, ci vogliono decenni, ma va sottolineato, deve essere instradata (...) Non è un'irresponsabilità immediata», ha risposto il professore durante il programma Hollman Morris, che è andato a fuoco nelle ultime elezioni legislative quando si è tenuto un seggio al Senato. per il movimento Citizen Force.

Nel gennaio 2022, l'ufficio del procuratore generale presentò il professore universitario davanti a un giudice di garanzia e lo accusò del reato di accesso carnale violento aggravato dalla fiducia.

Secondo il pubblico ministero, la determinazione è data in risposta alla denuncia presentata il 23 luglio 2020 dalla Commissione femminista per gli affari di genere del Dipartimento di Antropologia dell'Università Nazionale, in cui tiene conto di diverse denunce da parte di alcuni professori legati a quella educativa istituzione. Per questo motivo, è stato necessario creare un gruppo di lavoro all'interno dell'Unità Reati sessuali della Direzione sezionale dei pubblici ministeri di Bogotá, al fine di svolgere uno studio e un'analisi approfonditi di ciascuno dei casi presentati.

Secondo la Procura, l'imputato ha convocato nel suo appartamento, situato nel settore Las Aguas del centro di Bogotá, un giovane interessato a ricevere un curriculum per trovare un lavoro, ma avrebbe approfittato delle difficoltà finanziarie del suo studente e presumibilmente lo avrebbe costretto a fare sesso con lui.

Le controverse accuse contro il professore lo hanno portato a interrogare con veemenza Petro sui social network, al punto che diversi lo hanno rimproverato per aver ricevuto difese da personaggi controversi come Sanabria o, come è stato detto nelle ultime ore, da Marcos de Jesús Figueroa García, meglio conosciuto come «Marquitos Figueroa» o il suo alias di «El perrero de los malcriaos», un trafficante di droga colombiano, contrabbandiere, ex paramilitare e sicario.

CONTINUA A LEGGERE: