L'attaccante colombiano Luis Sinisterra ha condannato la serie contro lo Slavia Praga 4-6 e ha messo il Feyenoord nella semifinale della UEFA Europa Conference League 2021/22/ (ESPN)

Nel pomeriggio di questo giovedì 14 aprile, Luis Sinisterra è diventato il primo colombiano a qualificarsi per la semifinale della UEFA Europa Conference League, la nuova competizione per club del Vecchio Continente.

Nella loro prima edizione, il Feyenoord dei Paesi Bassi ha sconfitto lo Slavia Praga della Repubblica Ceca 1-3 e con un punteggio complessivo di 4-6, sono passati dai quarti di finale per entrare nei migliori quattro della competizione: insieme al Leicester City, all'AS Roma e al loro prossimo rivale: Olympique Marsiglia.

Il club del Sinisterra ha saputo imporre le condizioni all'andata con una brillante prestazione del Caucano, che questo 14 aprile ha ricominciato nello schema 4-3-3 proposto dall'allenatore Arne Slot.

Una doppietta del centravanti nigeriano Cyriel Dessers è bastata per vincere la serie al Sinobo Stadium di Praga. I gol convertiti al 2° minuto e al 59° minuto hanno lasciato il club Eredivisie un passo avanti nei regolamenti 90, nonostante un insolito errore in partenza commesso al 14° minuto con il gol che hanno praticamente regalato all'ivoriano Ibrahim Traoré per il parziale 1-1.

Sinisterra sembrava condannare la serie a favore del Feyenoord al 78° minuto di gioco. Come al solito, l'ex attaccante di Once Caldas è riuscito a sistemarsi su un diagonale pungendo nel vuoto e dopo aver ricevuto un passaggio dal compagno di squadra Jorrit Hendrix, ha concluso con un destro sul primo palo del portiere Aleš Mandous il gol dell'1-3 finale nella capitale ceca.

Il 22enne ala sinistra della nazionale colombiana ha festeggiato il suo quinto gol stagionale in UEFA Europa Conference League, prima di essere sostituito all'82° minuto da Bryan Linssen:

