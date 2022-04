Sorprendente gol dell'Eintracht Francoforte che complica il Barcellona dai quarti di finale di Europa League 2022

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Filip Kostic celebrates scoring their first goal with Evan Ndicka and Jesper Lindstrom REUTERS/Albert Gea

L'Eintracht Frankfurt ha vinto 1-0 contro il Barcellona allo stadio Camp Nou per il ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2022. Questo con un gol di Filip Kostic, che ha segnato un rigore per la follia dei suoi tifosi in condizioni di visita. Un inizio straordinario.

Kostic ha segnato il rigore per 1-0 in Barcellona vs Francoforte per l'Europa League 2022. (Video: ESPN).

BARCELLONA VS FRANCOFORTE PER EUROPE LEAGUE

Il giovedì santo, la squadra di Xavi Hernández cerca di sigillare il passaggio alle semifinali di Europa League 2022, un titolo che manca ancora nelle loro vetrine. Ma non sarà facile, perché si misura con una squadra che va sempre in testa.

È stato un pareggio per 1-1 nella partita di andata. I tedeschi hanno iniziato a vincere con un gol di Ansgar Knauff, ma non sono riusciti a mantenere il vantaggio e si sono dovuti accontentare della parità: Ferran Torres. Ora tutto è risolto sul campo 'azulgrana'.

Il Barcellona arriva da una straordinaria vittoria per 3-2 sul Levante in condizioni di visita. I «culés» sono stati accusati di 3 rigori e hanno comunque preso i 3 punti. Al momento rimangono al secondo posto nella classifica LaLiga Santander con 60 punti, 12 dietro il leader del Real Madrid.