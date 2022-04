José Revueltas: chi era lo scrittore messicano imprigionato due volte nelle Isole Marias

Quando il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha iniziato la sua amministrazione, ha annunciato diversi cambiamenti in alcune parti del Messico, come il Isole Marias, un luogo che è servito da prigione per più di 100 anni, ma per il quale AMLO ha ordinato di diventare un centro arte, cultura e conoscenza dell'ambiente.

A metà del 2021, López Obrador ha condiviso fotografie con i progressi della costruzione del Centro di educazione ambientale «Walls of Water-José Revueltas», a Islas Marías, che aprirà al pubblico tra tre mesi, ha affermato López Obrador.

E il fatto è che le isole Marías hanno ospitato una delle prigioni più temute e isolate del Messico. È stato aperto nel centro di Porfiriato, nel 1905, e chiuso nel 2019. Personaggi famosi, come lo scrittore e attivista politico José Revueltas, sono passati durante le sue celle e in totale, quando ha funzionato come prigione, ha ospitato circa 45.000 prigionieri.

José Revueltas è stato uno scrittore e attivista che è stato due volte in questa prigione. Questo giovedì, 14 aprile, ricorre il 46° anniversario della sua morte. Con il suo lavoro, si è distinto come una delle figure più importanti della creazione artistica del paese.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

Era nato il 20 novembre 1914 nel comune di Santiago Papasquiaro, a Durango. Tuttavia, quando aveva sei anni, la sua famiglia decise di trasferirsi a Città del Messico. Quando suo padre morì, quando era Revueltas molto giovane, lasciò la scuola e si autodidatta alla Biblioteca Nazionale.

All'età di 13 anni è entrato a far parte dell'organizzazione Socorro Rojo International, così ha iniziato il suo attivismo politico in tenera età. Poco dopo essersi unito al Partito Comunista Messicano (PCM), nel 1930, fu imprigionato per propaganda politica. Era la prima volta che entrava nelle Isole Marias. Nel novembre 1932, fu la sua seconda ammissione in quella prigione.

La sua esperienza in prigione ha nutrito il suo lavoro letterario, riuscendo a catturare le sue impressioni su ciò che i prigionieri soffrono durante la reclusione. Questo periodo corrisponde al romanzo di The Water Walls, pubblicato nel 1941.

Revueltas era un dissidente del sistema politico messicano in tutti i suoi aspetti, inclusa la sinistra. Fondò la lega leninista di Spartacus e fu successivamente espulso. «Potremmo dire che José Revueltas non ha visto nel marxismo una fede, ma come uno strumento di liberazione sociale», afferma il Ministero della Cultura (Seculta) in un testo pubblicato nel 2014.

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

L'anno 1943 fu un periodo intenso nella biografia dello scrittore, poiché il suo romanzo The Human Mourning ricevette il Premio Nazionale per la Letteratura. Nello stesso anno fu espulso dal PCM quando si scontrò con la leadership di Dionisio Encinas, situazione derivante dall'espulsione di Hernán Laborde e Valentín Campa.

Secondo l'Enciclopedia Elettronica della Filosofia Messicana, creata dall'Università Metropolitana Autonoma (UAM), dopo la sua partenza dal Partito Comunista Messicano, Revueltas ha diretto i suoi sforzi per la costruzione di una forza socialista che unificasse le diverse voci di tale pensiero politico.

In questa missione, l'autore si relazionò più intensamente con Vicente Lombardo Toledano. Secondo un passaggio citato dall'istituto scolastico, l'obiettivo di questa nuova organizzazione era quello di aiutare a costruire il partito della classe operaia.

«Il mio criterio era il seguente. Il PP (Partito popolare) stava per nascere, ed era molto buono, come il partito delle grandi masse piccolo-borghesi, il cui ruolo è così importante, e decisivo in Messico, all'interno delle tattiche e strategie generali del proletariato. I marxisti avrebbero allora la missione, all'interno del PP, di funzionare come una frazione organizzata che rappresentasse gli interessi della classe operaia, gettando le basi affinché, in un futuro non troppo lontano, si potesse creare un vero partito marxista-leninista (attraverso l'unità del marxista fazione con altri gruppi, anche i militanti più consapevoli del PCM) che avrebbero avuto il suo più forte alleato nel partito della piccola borghesia urbana e delle classi contadine in cui il Partito popolare sarebbe necessariamente diventato, ha concepito il modo in cui l'ho prefigurato», ha detto il famoso scrittore nelle sue memorie pubblicate nel volume II del libro postumo The Evocations required.

Nel 1967 ha ricevuto il Premio Xavier Villaurrutia per la sua carriera letteraria. Octavio Paz ha detto di lui che è stato «uno dei migliori scrittori della mia generazione e uno degli uomini più puri del Messico».

