Antonio Cruces Mada, ex segretario alla salute di Jalisco, incarcerato per diversione di risorse

Enrique Alfaro, governatore di Jalisco, ha confermato la detenzione di Antonio Cruces Mada, ex segretario di stato alla sanità, arrestato lo scorso marzo per appropriazione indebita del tesoro, anche se è stato presto rilasciato dagli amparos con cui si è difeso.

«L'impegno era chiaro: l'appropriazione indebita che è stata fatta nel settore sanitario del precedente governo non sarebbe un'altra storia di impunità. Pochi istanti fa Antonio Cruces Mada, l'ex segretario alla salute di Jalisco, è stato mandato in galera per pagare i suoi misfatti», ha scritto il presidente dello Stato attraverso il suo account Twitter.

Ha anche accolto con favore questo fatto, in quanto l'ex funzionario aveva aggirato le autorità con vari rimedi di amparo «fuori dalla legge». Per questo ha annunciato che un giudice gli ha ordinato la detenzione preventiva per affrontare «il suo processo dietro le sbarre», ha detto Alfaro.

Va notato che la Procura di Jalisco, il 25 marzo, ha annunciato l'arresto di Cruces Mada. Tuttavia, pochi istanti dopo, ha presentato un amparo concesso da un giudice distrettuale, che è stato verificato, così l'ex membro del gabinetto di Aristotele Sandoval è stato rimosso dai locali.

Gerardo de la Cruz Tovar, il procuratore anticorruzione, ha detto, giorni prima che accadessero questi eventi, che l'ex segretario alla salute aveva eluso le audizioni con la promozione di oltre 100 processi amparo, chiedendo che partecipasse alla riunione concordata entro metà marzo.

«Deve farsi avanti, ovviamente. Ovviamente possono succedere molte cose intorno a quel pubblico, ma per ora deve essere avvisato in questi giorni. Avevamo la conoscenza, la notifica deve essere fatta alla magistratura e arriveremo all'udienza e vedremo se è stato notificato in modo tempestivo e se si presenta o meno», ha detto.

Da quel momento in poi, de la Cruz Tovar riconobbe che Cruces Mada poteva presentare un'altra protezione (cosa che accadde). Inoltre, ha confermato che non stava evitando le sue responsabilità nei confronti della legge, poiché era sotto protezione domiciliare.

«È sicuro, sì, certo. È sulla sicurezza domestica. Non possiamo dire che sia stato eluso in questo senso, ha rispettato la riserva. È una questione di contenzioso, infine amparo è un mezzo di difesa che tutti gli individui hanno. Ha fatto buon uso di quel mezzo di difesa e con questo la sua procedura è stata sicuramente rinviata», ha spiegato il funzionario.

I crimini per i quali Antonio Cruces è stato accusato sono appropriazione indebita e uso illegale di poteri e poteri. È stato anche identificato che aveva preso appuntamenti irregolari e acquistato input troppo cari. Tutte queste azioni raggiungerebbero almeno 600 milioni di pesos di risorse pubbliche sottratte durante la sua amministrazione del 2016.

Non sono state tutte le polemiche a cui era legato, visto che nel novembre 2021 è stato trovato picchiato e legato mani e piedi, dopo una presunta aggressione. È stato privato di circa 50mila pesos e della sua auto di lusso, in cui viaggiava.

L'ufficio del procuratore ha spiegato che l'ex funzionario è stato trovato nelle vicinanze di un parco situato nel quartiere di Colinas de Atemajac, all'interno del comune di Zapopan. Ha ricevuto immediatamente il primo soccorso e successivamente è stato portato in ospedale per cure mediche.

Secondo le autorità, il crimine è avvenuto fuori dalla casa di Antonio Cruces, che era venuto dall'esercizio della sua professione di ginecologo. Da un momento all'altro, è stato intercettato da un comando, che lo ha «sollevato», aggredito e abbandonato qualche tempo dopo.

