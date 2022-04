Google investirà 9,5 miliardi di dollari quest'anno in uffici e data center e creerà 12.000 posti di lavoro negli Stati Uniti

Il gigante di Internet Google ha annunciato mercoledì che nel 2022 investirà $9,5 miliardi in uffici e data center negli Stati Uniti, che prevede contribuiranno alla creazione di 12.000 nuovi posti di lavoro a tempo pieno.

In un post sul blog aziendale, il CEO di Google e la sua società madre, Alphabet, Sundar Pichai, hanno inoltre assicurato che oltre a 12.000 posti di lavoro con Google, gli investimenti creeranno anche migliaia di posti di lavoro tra i suoi fornitori e partner.

Secondo una nuova ricerca pubblicata mercoledì dal Bay Area Council Economic Institute, la creazione di un posto di lavoro in un'azienda high-tech genera più di quattro posti di lavoro in più nell'economia locale.

La società ha ammesso che può sembrare «controintuitivo» investire in spazi fisici ora che c'è un crescente impegno per il lavoro a distanza, ma ha assicurato che è «più importante che mai» disporre di strutture moderne che portino a prodotti migliori, migliore qualità della vita per i dipendenti e più forte comunità.

Un logo de Google Cloud fuera de las unidades de Google en California (REUTERS/Paresh Dave/File Photo) REUTERS

Gli uffici e i data center di Google forniscono «ancoraggi vitali per le comunità locali e ci aiutano a contribuire alle loro economie», aggiunge la nota.

L'azienda del motore di ricerca Internet più utilizzato al mondo aprirà nuovi uffici ad Atlanta, in Georgia, e continuerà a investire nelle sue strutture in Texas, Tennessee, Virginia, Oklahoma, Iowa, Nebraska, New York, Colorado e California.

Nel suo comunicato stampa, la società afferma che stanno lavorando per garantire che entro il 2030 i suoi uffici e data center funzionino con energia priva di carbonio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, mentre cercano di stabilire nuovi standard per la progettazione di edifici verdi.

Oficinas de Google en EEUU (EFE/ROMAN PILIPEY/Archivo)

Negli ultimi cinque anni, Google ha investito più di 37 miliardi di dollari in uffici e data center sparsi in 26 stati degli Stati Uniti, creando più di 40.000 posti di lavoro a tempo pieno. Ciò si aggiunge agli oltre 40 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo investiti nel Paese tra il 2020 e il 2021.

Il rapporto di oggi ha anche pubblicato un rapporto sull'impatto economico per il 2021, sul più ampio contributo di Google all'economia. Riflette un contributo di 617 miliardi di dollari in attività economica a milioni di aziende statunitensi, organizzazioni no profit, creatori, sviluppatori ed editori lo scorso anno.

«Continuiamo anche ad aiutare le persone ad acquisire le competenze di cui hanno bisogno per avere successo nell'economia di oggi, dal nostro ruolo di membro fondatore del Central Michigan Innovation District di Detroit al nostro Google Career Certificate Fund da 100 milioni di dollari, un nuovo modello finanziario per aiutare le persone ad accedere all'istruzione e acquisire digitale. competenze», continua.

(Con informazioni fornite da EFE)

