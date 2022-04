Una mappa genetica identifica il rischio di malattie cardiovascolari nei pazienti con diabete di tipo 2

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Il numero di persone con diabete è passato da 108 milioni nel 1980 a 422 milioni nel 2014, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La prevalenza di questa malattia è aumentata più rapidamente nei paesi a basso e medio reddito. Questa malattia è una delle principali cause di cecità, insufficienza renale, infarto miocardico, ictus e amputazione degli arti inferiori.

Tra il 2000 e il 2016, la mortalità prematura per diabete è cresciuta del 5%. Nel 2019, il diabete è stata la nona principale causa di morte: circa 1,5 milioni di decessi sono stati il risultato diretto di questa condizione. A livello globale, circa il 90% delle persone ha il diabete mellito di tipo 2 (DM2) e l'Asia è l'epicentro di questa epidemia globale.

Una nuova ricerca ha dimostrato che attraverso una mappa genetica è possibile prevedere i punteggi di rischio di malattie cardiache per le persone con questo tipo di diabete. Questa situazione ci ha anche permesso di identificare la probabilità che l'ipertensione causi problemi cardiaci o ictus nelle persone con diabete di tipo 2. Il documento è stato appena pubblicato sulla rivista Hypertension of the American Heart Association. Questo strumento può essere particolarmente utile per guidare il trattamento di persone a cui è stata appena diagnosticata o che hanno uno stato di prediabete.

Ricerche precedenti hanno confermato che gli adulti con diabete di tipo 2 hanno il doppio delle probabilità di avere un infarto o un ictus rispetto alle persone che non hanno la malattia. Diverse misure dello stato di salute, come la pressione sanguigna, il colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue, sono comunemente usati per determinare il rischio di sviluppare malattie cardiache.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

In questo studio, i ricercatori dell'Università dell'Alabama a Birmingham hanno esplorato se le varianti genetiche legate all'ipertensione sono anche collegate a successive malattie cardiache o ictus. Hanno utilizzato tali informazioni per determinare un punteggio di rischio.

«L'aumento del rischio genetico di ipertensione può predisporre alcune persone con diabete di tipo 2 ad un aumentato rischio di infarto, ictus o morte cardiovascolare », ha spiegato l'autore principale dello studio, Pankaj Arora, direttore del Cardiogenomics Clinical Program e il Centro clinico di cardiologia. e programma di ricerca traslazionale presso l"Università dell"Alabama-. Abbiamo condotto lo studio per determinare se questo punteggio di rischio genetico può identificare le persone con diabete di tipo 2 che sono più predisposte agli eventi cardiovascolari e se il rigoroso controllo della glicemia influisce sul legame tra il rischio genetico di ipertensione e gli esiti cardiovascolari» .

Arora e colleghi hanno valutato le cartelle cliniche di 6.335 partecipanti al database dello studio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) degli Stati Uniti, per i quali erano disponibili dati genetici. Il gruppo di studio era composto da 37% donne e il 15% erano afroamericane, il 6% erano ispaniche; il 70% erano bianche; e il 9% selezionava la categoria «altro». Tutti i partecipanti avevano diabete di tipo 2, ipertensione e sono stati seguiti per 3,5 anni.

Una mappa delle varianti genetiche di oltre 1.000 varianti comuni note per influenzare la pressione sanguigna è stata confrontata con il DNA dei partecipanti allo studio per determinare il rischio genetico dei partecipanti. Più corrispondenze tra il DNA e la mappa delle varianti genetiche conosciute della pressione arteriosa equivalgono a un punteggio di rischio genetico più alto. I ricercatori hanno scoperto che il punteggio ha identificato i partecipanti allo studio con un rischio più elevato di eventi cardiovascolari per le persone con punteggi superiori alla media, ogni grado superiore è associato a un rischio maggiore del 12% di malattie cardiache o ictus.

La task force ha anche confermato che l'associazione del rischio genetico con gli eventi cardiovascolari era la stessa anche se i partecipanti assumevano farmaci per controllare i livelli di zucchero nel sangue . Arora e colleghi hanno anche notato che i risultati sulle differenze nei punteggi di rischio genetico degli individui per l'ipertensione non spiegavano completamente perché il controllo glicemico intensivo (trattamento aggressivo con insulina, farmaci, dieta ed esercizio fisico) non sembrava avere un beneficio cardiovascolare per le donne. persone con diabete di tipo 2 di lunga data.

«Tuttavia, un punteggio di rischio genetico può essere utile per le persone con nuova diagnosi di diabete di tipo 2 per identificare chi dovrebbe avere cambiamenti più gravi nello stile di vita, come cambiamenti nella dieta e nell'esercizio fisico e un controllo più aggressivo del peso, della pressione sanguigna e del consumo di tabacco», ha spiegato Arora.

