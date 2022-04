Nel 61esimo anniversario di Happy Lora, recensione dell'anno in cui è stato incoronato campione del mondo di boxe

«Questa è l'occasione di una vita», disse Miguel 'Happy' Lora a El Tiempo il 9 agosto 1985 nell'emozionante pre-combattimento che lo consacrò come campione mondiale dei pesi gallo del World Boxing Council -WBC- contro il messicano Daniel Zaragoza. Non era il favorito, tranne nella natia Monteria, che a quei tempi era molto menzionata grazie al pugilista 24enne dell'epoca.

Questo 12 aprile, il pugile compie 61 anni, e quale modo migliore per celebrare la sua nascita se non evocando uno dei momenti più importanti della storia dello sport colombiano avvenuto in un momento che, fino ad allora, non aveva motivo di festeggiare in questo settore; infatti, la cosa più vicina a provare una vittoria era proprio nel quadrilatero per conto di Bernardo Caraballo, il 4 luglio 1967, quando per la seconda volta giocò il titolo dei pesi gallo contro il giapponese Masaiko Harada.

Tuttavia, anni dopo la lotta che lo stesso Cartagena considerava «una delle rapine più disgustose nella storia dello sport», la Colombia sarebbe entrata nell'Olimpo del ring grazie al titolo di Antonio Cervantes 'Kid Pambelé', Rodrigo Rocky Valdez e i fratelli Ricardo e Prudencio Cardona.

Con quel background, Lora è arrivata a Miami con un record invidiabile: fino a quel giorno aveva giocato 22 combattimenti, tutti vinti e 12 di loro attraverso il knockout; ma tuttavia e che non era il favorito nel titolo, a partire dal messicano che era il campione in carica, e giorni prima della partita, lui stesso aveva affermato che il colombiano «mancava qualcosa», ed era vero: Lora era solo 1,63, il che rappresentava uno svantaggio rispetto a 1,67 per il centroamericano.

Era locale negli Stati Uniti, ma Saragozza non stimò che i combattimenti fossero vissuti prima della prima campana; perché sebbene entrambi fossero mancini, l'allenamento che il nato a Monteria aveva avuto è stato così intenso che ha perso per decisione unanime.

Dopo quel trionfo su Daniel Zaragoza, Lora animò le sue voci trionfali con la musica del Cardellino americano, una cabala che non lasciò andare fino al giorno in cui perse il suo regno, tre anni dopo.

La lotta è stata facile? No, le previsioni erano il vincitore del messicano, ma l'equilibrio del colombiano era superiore e ha mandato il suo avversario due volte sulla tela tra il quarto e il quinto round. Le voci sul knockout erano forti sia al Colosseo di Miami che in Colombia, ma il Saragozza si è alzato fino all'ultimo round.

Le carte, consegnate dai giudici Tony Gastellano, Miguel Donate e Lou Filipo hanno segnato rispettivamente 116-109, 118-107 e 115—110, dando il trionfo al monteriano che ha reso «felice» un intero Paese.

Più tardi, Miguel Lora ha difeso questo titolo sette volte, estendendo così la sua leggenda: Wilfredo Vásquez, Enrique Sánchez, Alberto Davila, Antonio Avelar, Ray Minus, Lucio 'Submachine' López e Alberto Dávila non potevano combattere il colombiano che, in quegli ultimi due combattimenti, era accompagnato dalla fisarmonica e dal voce portentosa di Jorge Oñate, amicizia iniziata nel 1986.

La permanenza del monterian in cima alla CMB durò fino al 1988, quando il messicano Raul Jíbaro Lopez gli strappò il titolo all'Hilton Hotel di Las Vegas, Nevada. Lì, quest'ultimo ha vinto all'unanimità. La traballante difesa del colombiano non è bastata a contrastare i pugni del rivale. Ha vinto il titolo contro un messicano e lo ha perso contro qualcuno di quel paese, un altro fatto che si aggiunge al compendio di dati appartenenti alla leggenda del pugilato colombiano.

