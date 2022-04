Sfida virale «Florida man», in cosa consiste e qual è il suo rapporto con i compleanni delle persone

Quando digiti nel motore di ricerca «Florida man» (uomo in Florida) e qualsiasi data, vedrai che i titoli delle notizie appaiono con quella frase. Questo fa parte di una sfida virale emersa nel 2013 e continua fino ad oggi: gli utenti della rete cercano le parole menzionate, qualsiasi data, come i loro compleanni e poi condividere schermate di schermate con notizie relative a questo argomento.

Questa sfida, diventata particolarmente nota negli Stati Uniti, ha iniziato a circolare in tutto il mondo negli ultimi anni e di tanto in tanto recupera i suoi picchi di popolarità. Le storie che vengono condivise attirano l'attenzione per vari motivi: in primo luogo, che ci sono così tanti titoli che iniziano con la stessa frase; e in secondo luogo, che sono spesso resoconti di eventi insoliti.

Alcune delle storie che sono diventate virali di più nel corso degli anni con il suddetto titolo:

11 giugno 2012: uomo della Florida arrestato per aver chiamato il 911 dopo che al suo gattino è stato negato l'ingresso in uno strip club.

8 giugno 2017: un uomo della Florida che cerca disperatamente di andare da Hooters chiama il 911.

27 aprile 2018: Un uomo della Florida «pratica il karate» con i cigni nel parco.

4 gennaio 2019: Un uomo della Florida ha dato un pugno in faccia a suo padre con una pizza dopo aver appreso che aveva aiutato nella sua nascita.

11 giugno 2020: un uomo della Florida combatte un alligatore che ha attaccato il suo cane.

20 luglio 2020: un uomo della Florida cerca di eludere l'arresto allontanandosi dalla polizia.

Qual è il motivo per cui ci sono così tanti rapporti atipici in quella regione? Qui entrano in gioco diverse teorie. Il primo dice che non ci sono necessariamente episodi più strani che si verificano in quello stato, ma che ci sono più informazioni disponibili su di essi.

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

Succede che le leggi sui registri pubblici della Florida, note anche come Sunshine Laws, rendano più facile per i giornalisti ottenere segnalazioni di incidenti di polizia e generare storie che attirano l'attenzione dei lettori.

Le suddette leggi consentono ai giornalisti di inserire facilmente una richiesta di registrazione pubblica e quindi ottenere informazioni su diversi incidenti di polizia che sono materiali per i loro articoli.

Un'altra teoria evidenzia il fatto che la Florida è un grande stato, con un gran numero di abitanti, il che rende gli incidenti più probabili a causa di una questione di numero. Inoltre, poiché abbiamo un clima umido e caldo, le persone trascorrono più tempo fuori dalle loro case e quindi c'è una maggiore possibilità che si verifichino eventi diversi in sfere pubbliche, o contesti in cui sono facilmente esposti.

C'è anche il fattore di salute mentale. Questo è ciò che Al Tompkins, membro senior della facoltà del Poynter Institute for Media Studies, a San Pietroburgo, in Florida, in un articolo pubblicato nel 2019 dalla CNN.

La Florida ha pochi finanziamenti dedicati alla salute mentale. «Sarebbe un errore pensare che la Florida abbia un tasso di criminalità pazzesco; il nostro tasso di criminalità violenta sta effettivamente diminuendo», ha detto. E ha aggiunto: «Quello che è molto alto, però, è l'epidemia di salute mentale».

Ha anche sottolineato che al di là delle risate che questi titoli possono generare, è importante analizzare se c'è un problema più grande a cui occuparsi. In alcuni casi, gli incidenti possono coinvolgere persone che hanno bisogno di aiuto per affrontare una situazione di salute mentale avversa, ha sottolineato l'esperto in quell'articolo.

CONTINUA A LEGGERE: