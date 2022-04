Il peso cileno guida il declino regionale con il calo del rame: Andes FX

(Bloomberg) - Il peso cileno è la valuta latinoamericana con le peggiori prestazioni lunedì, poiché i trader continuano ad aggiustare le posizioni con una banca centrale moderata, mentre l'inflazione accelera e l'epidemia di covid in Cina minaccia di frenare la domanda per le esportazioni di rame del paese.

La valuta cilena si è indebolita dello 0,6%, oltre la sua media mobile a 100 giorni, il che potrebbe innescare arresti se viene confermata una rottura del livello. La media mobile è stata l'indicatore tecnico più forte nel mercato cileno negli ultimi anni.

Il peso cileno si è deprezzato del 3,9% finora questo mese, la peggiore performance tra le 24 principali valute dei mercati emergenti seguita da Bloomberg dopo il fiorino ungherese.

Il rame è sceso dell'1% oggi, poiché la più grande epidemia di covid-19 in Cina in due anni continua a diffondersi nonostante un prolungato blocco dei 25 milioni di abitanti di Shanghai. Le restrizioni pesano sull'economia e offuscano ulteriormente le prospettive sulle materie prime.

La volatilità del rame rimane sotto controllo, ma un potenziale sell-off potrebbe aumentare i problemi degli asset cileni, poiché i prezzi elevati delle materie prime sono uno dei motivi alla base dei flussi di capitali verso i paesi sudamericani nel primo trimestre dell'anno.

Anche il tono più moderato della Banca centrale del Cile dopo l'aumento dei tassi di 150 punti base del mese scorso sta contribuendo alla percezione negativa, poiché l'inflazione non mostra segni di rallentamento. L'indice dei prezzi al consumo cileno ha raggiunto il 9,4% a marzo contro le stime dell'8,7% e del 7,8% precedenti.

tassi swap a 2 anni del Cile, che erano affondati dai commenti della banca centrale a seguito dell'ultima decisione sui tassi, sono aumentati di 80 punti base nelle ultime cinque sessioni e stanno anche estendendo la variazione di 7 punti base lunedì.

Il peso dovrebbe deprezzarsi a 850 rispetto al dollaro entro la fine di quest'anno, secondo gli economisti di LarrainVial, e ritengono che uno dei rischi principali sia la stesura di una nuova Costituzione.

Il peso colombiano si è rafforzato dello 0,2% ed è stato il tasso di cambio latinoamericano con la migliore performance lunedì, nonostante il calo del 4% registrato dal petrolio a Londra. Gli operatori hanno citato le voci aziendali come motivo delle prestazioni superiori, poiché non sono emerse notizie significative durante il fine settimana.

La valuta colombiana rimane confinata tra il livello chiave di 3.730 pesos per dollaro e la media mobile a 200 giorni a 3.865 pesos per dollaro, poiché la rottura del limite inferiore del range della scorsa settimana non è riuscita a generare slancio rialzista.

Il sole peruviano puntava verso il basso, in linea con la percezione negativa nella regione, mentre la popolarità del presidente Castillo è in caduta libera tra l'aumento dell'inflazione e i massicci disordini.

Un sondaggio ha mostrato che quasi i due terzi degli elettori pensano di dover dimettersi. Castillo è appena sfuggito al suo secondo tentativo di impeachment e ha lottato per governare in mezzo a continui problemi politici.

presidente del Congresso del Perù Maria Alva ha detto ai giornalisti che i legislatori sono disposti a indire elezioni generali anticipate. Anche così, il Sole ha mantenuto la maggior parte del guadagno del 7,8% che l'ha resa la quarta valuta dei mercati emergenti con le migliori prestazioni quest'anno.

