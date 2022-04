Exatlon Mexico: quando sarà live la fine della stagione

L'edizione di questa serie di realtà intitolata Exatlon All Star è già nelle sue ultime settimane, questo 10 aprile, Sandra Smester ha annunciato che l'ultimo episodio sarà trasmesso in diretta il 1° maggio dalle spiagge della Repubblica Dominicana:

«Gran finale di @ExatlonMx domenica 1 maggio Live!» ha scritto il direttore generale dei contenuti e della distribuzione di TV Azteca sul suo account Twitter, lo stesso giorno è stato riferito che durante le ultime trasmissioni del mese, Exatlon Mexico avrà un nuovo programma:

-Dal lunedì al venerdì inizierà alle 19:30. In questi episodi le gare quotidiane vengono trasmesse sui circuiti.

-Domenica alle 21:00 In questi giorni sono dedicati alle eliminazioni settimanali.

«Goditi le ultime settimane della più grande stagione della storia nel suo nuovo programma dal lunedì al venerdì alle 19:30 e la domenica di eliminazione alle 21:00 dal segnale Azteca UNO, tutta l'eccitazione della competizione alla fine di MasterChef Junior.» questo reality show.

Attualmente sono rimasti solo otto membri del reality show, dalla squadra azzurra sono ancora in competizione:

-Evelyn Guijarro

-David Juarez La bestia

-Javier Marquez

-Guerriero Koke

-Aristeo Cazares

E dalla squadra rappresentata dal colore rosso:

-Mati Alvares

-Eliud Pulido

-Anatra Araujo

Per guardare Azteca Uno, i fan possono sintonizzarsi sul canale 101 delle società di servizi Izzi, Dish , Star TV, Sky e Megacable; mentre gli utenti Izzi potranno optare per 801 per il segnale ad alta definizione .

Gli ultimi episodi e il finale di stagione di Exatlón possono essere goduti anche online sul sito ufficiale di TV Azteca o sull'app mobile TV Azteca su vivo, che può essere ottenuto gratuitamente su entrambi i sistemi Android e iOS.

Recentemente Mati Álvarez ed Evelyn Guijarro - le uniche donne che gareggiano ancora in questa stagione - hanno fatto un'importante rivelazione riguardo alla loro amicizia, le atlete giocano in squadre diverse dall'Exatlon Mexico, quindi si affrontano costantemente sui circuiti di questo programma, tuttavia, poche settimane fa hanno recitato in una rissa accesa durante un episodio.

Il conflitto tra i due è nato perché a quanto pare Evelyn, della squadra azzurra, ha cercato di fare uno scherzo al Golden Champion. Questa distrazione avrebbe causato la distrazione di Mati, che ha perso una gara contro Doris del Moral ed è tornata al suo posto con rabbia.

In quell'episodio, Mati era molto arrabbiato con Evelyn Guijarro, che ha cercato di sostenere che stava solo cercando di scherzare e ha anche sottolineato di aver ricevuto anche un commento simile da lei. «Ma non ho intenzione di parlarti più, ho capito», ha detto al termine della discussione.

Quasi un mese dopo l'incidente, gli atleti si sono uniti a una trasmissione su Instagram dall'account ufficiale dello show e hanno spiegato che in realtà hanno un buon rapporto, anche se non giocano per la stessa squadra. .

«Ci amiamo molto, sono sicuro che diventerò nonna e glielo dirò. Ehi, vieni qui!» , ha detto «Terminator». Da parte sua, Mati ha menzionato quanto segue: «Quando Evelyn avrà figli, sarò la zia preferita e quella che la sosterrà sempre».

In questo modo, gli atleti hanno chiarito che la loro accesa discussione è stata un evento tipico del gioco e non c'è rivalità tra loro poiché sono le ultime donne a rimanere in competizione, hanno deciso di sostenersi a vicenda fino alla fine della stagione.

